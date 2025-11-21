115 महीने में पैसा डबल, किसान के नाम पर Post Office की ये धांसू स्कीम... हर कोई कर सकता अप्लाई

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Saving) करता है और उसे ऐसी जगह पर निवेश करने का प्लान करता है, जहां उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और रिटर्न भी जोरदार मिले. इस मामले में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स (Post Office Schemes) खासी पॉपुलर हैं. इनमें एक है किसान विकास पत्र स्कीम (Post Office KVP Scheme), जिसमें ब्याज तो धांसू मिलता ही है, बल्कि इसमें निवेश करने पर महज 115 महीने में ही पैसा भी डबल(PO Monery Double Scheme) हो जाता है.

रिस्क फ्री है पोस्ट ऑफिस KVP Scheme

पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है. मतलब ये बिल्कुल रिस्क फ्री स्कीम है. पैसा डबल करने वाली Kisan Vikas Patra Scheme आपको गारंटीड रिटर्न देने वाली योजना है और ये ऐसे लोगों लिए सबसे बेहतर निवेश ऑप्शन है, जो सुर‍क्षित योजनाओं की तलाश में रहते हैं. इस स्कीम में किए गए निवेश के डबल होने में 9 साल 7 महीने यानी 115 दिन का समय लगता है.

सरकार दे रही 7.5% का जोरदार ब्याज

पोस्‍ट ऑफिस किसान विकास पात्र (KVP) योजना में ब्याज भी शानदार मिल रहा है, जो सालाना 7.5 फीसदी है. इस स्कीम में एक मुश्त निवेश किया जाता है. बता दें कि सरकारी योजनाओं (Govt Schemes) की ब्याज दरों में तिमाही आधार बदलाव किया जाता है और लेकिन पर ब्‍याज रिवाइज्‍ड होता है. आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर इस सरकारी स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपना पैसा डबल कर सकते हैं.

ये है 'Money Double' कैलकुलेशन

अब जानते हैं कि कैसे PO Kisan Vikas Patra स्कीम में पैसा डबल होता है और इसमें कौन सा कैलकुलेशन काम करता है. इसे उदाहरण से समझें, तो अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करते हैं, तो सरकार की ओर से दिए जा रहे 7.5% के सालाना ब्याज के हिसाब से पहले साल की समाप्ति पर ब्याज 7,500 रुपये होगी. ये रकम अगले साल के लिए अपनी मूल राशि में जुड़कर 1,07,500 रुपये हो जाएगी.

यानी दूसरे साल आपको इस रकम पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा, जो 8062 रुपये होगा और आपका निवेश तीसरे साल 1,15,562 रुपये हो जाएगा. इसी हिसाब से पूरे 9 साल 7 महीने की कैलकुलेशन करेंगे, तो आपकी रकम 2 लाख रुपये होगा यानी सीधे दोगुनी. इसी हिसाब से आप आप अपने निवेश को बढ़ाकर ज्यादा पैसा डबल कर सकते हैं. यानी 5 लाख रुपये लगाकर 10 लाख और 7 लाख रुपये लगाकर 14 लाख पा सकते हैं.

सिंगल-ज्वाइंट दोनों अकाउंट खोल सकते हैं?

Post Office की इस स्कीम में आपको सिंगल और ज्वाइंट दोनों खाते ओपन कराने की सुविधा मिल जाती है. यही नहीं पोस्‍ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम में तीन लोग मिलकर ज्‍वॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं. इस स्कीम में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है, जबकि निवेशक को ढाई साल बाद अकाउंट बंद कराने की सुविधा भी दी जाती है.

