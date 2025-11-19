PM Svanidhi Scheme: गजब की स्कीम... बिना गारंटी मिल रहा ₹90000 तक Loan, चाहिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट

क्या आप अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो फिर ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सरकार 90,000 रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है, वो भी बिना किसी गारंटी के. खास बात ये है कि इस रकम को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी होगी और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के जरिए पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे. हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme) की. आइए बताते हैं इसकी एक-एक डिटेल...

कोरोना से मिल रहा योजना का लाभ

जब देश में कोरोना महामारी का प्रकोप था, तो सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल बिजनेस को उठाना पड़ा था. इनमें रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, जिनका बिजनेस ठप हो गया था. ऐसे छोटे व्यापारियों की मदद के लिए मोदी सरकार ने PM Svanidhi Yojna की शुरुआत की थी, जिसके तहत ऐसे लोगों को अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के आर्थिक मदद दी जाती है. पहले इस सरकारी स्कीम में 80,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था, जिसे इस साल 2025 में बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है.

लिमिट ही नहीं, डेडलाइन भी बढ़ाई

PM Svanidhi Yojna में सबसे खास बात ये है कि सरकार इसके तहत बिना किसी गारंटी के लोन देती है और तय रकम तीन चरणों में दी जाती है. बता दें कि सरकार की ओर से इस योजना में मिलने वाले लोन की राशि ही नहीं, बल्कि इसकी लिमिट को भी बढ़ाया गया है. बीते अगस्त महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार को मंजूरी दी थी. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ वित्त सेवा विभाग इस स्कीम का संचालन 31 मार्च 2030 तक करेगा.

ऐसे मिलते हैं लोन के 90000 रुपये

पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लोन के प्रोसेस के बारे में बात करें, तो ये तीन चरणों में दिया जाता है. इसके तहत छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए आवेदक को पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि दूसरी 25,000 रुपये और तीसरी किस्त 50,000 की होती है. सरकार इस रकम को सीधे तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर देती है.

सीधे शब्दों में इस स्कीम को समझें, तो अगर किसी जरूरतमंद ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन का आवेदन किया है, तो अप्रूवल के बाद बिना किसी गारंटी के पहले उसे 15,000 रुपये लोन के रूप में दिए जाएंगे, जिसे तय अवधि के भीतर वापस करना होगा. निर्धारित टाइम लिमिट में इसके चुकाने के बाद ही दूसरी किस्त के रूप में उस व्यक्ति को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 25,000 रुपये मिलेंगे. इसे भी उसी तरह चुकाना होगा और ऐसा करने के बाद एकमुश्त उसे 50,000 रुपये का लोन पाने का योग्य माना जाएगा.

सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट है जरूरी

इस 90,000 रुपये के लोन को पाने के लिए आपको तमाम कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने साथ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट Aadhaar Card ले जाना होगा. इसके अलावा आपको इस लोन को पाने के लिए किसी भी तरह की कोई चीज गारंटी के तौर पर नहीं देनी होगी. एक डॉक्युमेंट्स के साथ ही आपको सिर्फ एक काम करना होता है और वो है आपको मिली रकम को तय समय के भीतर लौटाना. खास बात ये है कि इस लोन की रकम को EMI Payment के जरिए भी चुकाया जा सकता है.

आवेदन का ये है प्रोसेस

किसी सरकारी बैंक में PM Svanidhi Yojna के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म लेकर उसमें पूरी जानकारी सही-सही भरें.

भरे हुए फॉर्म को एक बार चेक करें और इसके साथ आधार कार्ड की कॉपी अटैच करें.

आपके आवेदन में भरी गई जानकारियों को बैंक चेक करेगा और Loan अप्रूवल देगा.

आवेदन मंजूर होने पर तीन किस्तों में लोन की रकम आपको मिलनी शुरू हो जाएगी.

करोड़ों लोगों को मिल रहा लाभ

सरकारी आकड़ों पर नर डालें, तो बीते 30 जुलाई 2025 तक Pm Svanidhi Scheme के जरिए 68 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से ज्यादा लोन बांटे गए हैं. इस योजना के करीब 47 लाख लाभार्थी डिजिटली सक्रिय हैं और सरकार द्वारा इस योजना में लोन की लिमिट बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 7,332 करोड़ रुपये से ज्यादा का भार बढ़ने का अनुमान है. वहीं इस फैसले से 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

