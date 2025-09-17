scorecardresearch
 

Modi Govt Best Schemes: 75 साल के हुए PM... मुफ्त अनाज-इलाज से पेंशन तक, इन 10 योजनाओं से घर-घर पहुंचे मोदी

PM Modi@75: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं. देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक उनकी सरकार में कई ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू की गईं, जिनके जरिए लोगों को मुफ्त अनाज, इलाज से लेकर फ्री बिजली तक मिल रही है.

75 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (File Photo: ITGD)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. 17 सितंबर 1950 को जन्मे पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के Prime Minister बने हैं. अब तक के उनके कार्यकाल में कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके जरिए लोगों को मुफ्त अनाज से लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली तक मिल रही हैं और इन तमाम स्कीम्स के जरिए वे घर-घर पहुंचे हैं. उनके कार्यकाल की शुरुआत से अब तक लागू की गईं इन योजनाओं में अपने घर का सपना पूरा कराती प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त बिजली के लिए शुरू की गई पीएम सूर्यघर योजना तक शामिल हैं. आइए ऐसी ही मोदी सरकार की 10 बड़ी योजनाओं के बारे जानते हैं... 

1- पीएम आवास योजना
मोदी सरकार ने गरीबों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी. आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2025 तक कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं. वहीं वित्त वर्ष 2015-16 से चल रही इस स्कीम का विस्तार 2029 तक किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.06 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 

2- पीएम जनधन योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराया जा सकता है. इसके साथ ही खाताधारक को ओवरड्राफ्ट सर्विस के जरिए 10,000 रुपये की निकासी के साथ ही रुपे डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर समेत तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं. साल 2024 में इस स्कीम को 10 साल पूरे हुए थे. वहीं इसके तहत खुले खातों की संख्या अगस्त 2025 तक 56.04 करोड़ हो चुकी है. इनमें 55.22 करोड़ खाते सक्रिय हैं. खास बात ये है कि कुल जनधन खातों में से करीब 55-56% (लगभग 31 करोड़ खाते) महिलाओं के नाम पर हैं. 

Pm Jandhan Yojna (File Photo)

3- अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए पेंशन पक्की करना है. इसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिक अकाउंट खोल सकते हैं और नियमित रूप से योगदान देकर 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं. अप्रैल 2025 तक, इस पेंशन स्कीम के तहत खोले गए खातों की संख्या 7.65 करोड़ से अधिक हो चुकी है. 

4- पीएम उज्ज्वला योजना
पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही 1 मई 2016 को गरीबों को चूल्हे के धुएं से राहत देने और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाते हुए पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं. बीते 1 मई 2025 को ही इस स्कीम ने 9 साल पूरे किए हैं. इस योजना के जरिए 1 मार्च 2025 तक पूरे भारत में 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं. 

PM Ujjawla Yojna (File Photo)

5- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी. इसके तहत 18 से 70 वर्ष के लोगों को एक्सीडेंटल बीमा कवर मिलता है. 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर सरकार 2 लाख तक की कवरेज का प्रावधान है. वहीं आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का कवर दिया जाता है. पीआईबी के आंकड़ों के मुताबिक, पीएमएसबीवाई के तहत कुल नामांकन 51.06 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 1,57,155 दावों के लिए 3,121.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है.

6- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
साल 2015 में ही मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें सिर्फ 436 रुपये सालाना के प्रीमियम पर इसके तहत 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है. इस का लाभ 18 से 55 साल के व्यक्ति ले सकते हैं. यह देश की सबसे सस्ती लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life insurance policy) में से शामिल है. पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल 23.63 करोड़ से अधिक नॉमिनेशन हो चुके हैं और 23 अप्रैल 2025 तक 18,397.92 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है.

Ayushman Bharat Yojna (Photo: Representative image)

7- आयुष्मान भारत योजना
लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी, जिससे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते साल 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के विस्तार को मंजूरी दी थी और अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें सआमिल किया गया है, फिर उनकी आय चाहे जो भी हो. इस विस्तार से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों, जिनमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. स्कीम के तहत अब तक करीब 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

8- पीएम किसान सम्मान निधि योजना
खासतौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी कार्यकाल में शुरू की गई ये सबसे पॉपुलर सरकारी स्कीम्स में एक है. इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी और इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है. इस योजना के तहत अब तक 20 किस्तें किसानों के अकाउंट में जारी की जा चुकी हैं. 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 85% से ज्यादा भारतीय किसानों के लिए मोदी सरकार की ये स्कीम लाइफ लाइन साबित हुई है.

PM Kisan Samman Nidhi (File Photo)

9- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री मोदी सरकार में शुरू हुई एक और खास योजना है मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली गरीब कल्याण अन्न स्कीम, जिसे 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया. इसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया. सरकार की ओर से लगातार इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है. 

10- पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना को 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था. इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है. इसके अलावा सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाने पर सरकार 78000 रुपये तक की भारी भरकम सब्सिडी भी देती है. इस फ्री बिजली स्कीम के तहत 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को सोलर एनर्जी से संचालित पैनल लगाए गए, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है. इसके साथ ही योजना के तहत मिले 47.3 लाख आवेदनों के साथ इस पहल ने पहले ही 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है.

