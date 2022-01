PM Kisan: 10वीं किस्त का स्टेटस चेकिंग का बदल गया है तरीका, अब ये नंबर नहीं आएगा काम

केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के एलिजिबल बेनिफिशियरी को इस योजना की 10वीं किस्त (PM Kisan 10th Installment) भेज चुकी है. अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपके अकाउंट में अब तक 2,000 रुपये की किस्त क्रेडिट हो चुकी होगी. हालांकि, कई बार बैंक की तरफ से पैसे क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आता है.

ऐसे में आप इस बात को लेकर परेशान होंगे कि किस्त आपके अकाउंट में आई है या नहीं. इसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसका तरीका काफी सिंपल है. हालांकि, हाल में इसमें एक बदलाव किया गया है. इसके बाद इसकी प्रक्रिया बदल गई है.

अब इस नंबर से नहीं चेक कर सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस

पीएम किसान की किस्त की स्थिति चेक करने के लिए पहले तीन ऑप्शन मौजूद होते थे. इनमें Aadhaar No, Account No और Mobile No शामिल थे. हालांकि, अब इस नियम में बदलाव हो गया है. अब आप मोबाइल नंबर के जरिए स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे. पीएम किसान के बेनिफिशियरी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह सहूलियत दी गई है.

ये है स्टेटस चेक करने का तरीका

PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाइए.

अब राइट साइड में आपको 'Farmer's Corner' का ऑप्शन दिखेगा.

यहां आपको 'Beneficiary Status' का विकल्प मिलेगा.

अब 'Beneficiary Status' पर क्लिक कीजिए.

इसके बाद आपके सामने Aadhaar No और Account No डालने का ऑप्शन आएगा.

आपने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, वह नंबर डालिए.

अब 'Get Data' पर क्लिक कीजिए.

ये जानकारी मिलती है

अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपके सामने पूरा स्टेटस आ जाता है. इसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक और हर किस्त की जानकारी होती है. अगर 10वीं किस्त के सामने 'FTO is Generated and Payment confirmation is pending' लिखा है तो आप निश्चिंत हो जाइए. इस स्टेटस का मतलब होता है कि किस्त के पैसे जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे.