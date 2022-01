ये वाला Aadhaar Card अब किसी काम का नहीं, खुद UIDAI ने बताया बेकार!

हम से कई लोगों ने अपने Aadhaar Card को सुरक्षित रखने के लिए इसे प्लास्टिक या पीवीसी के कार्ड पर प्रिंट करवाया होगा. लेकिन अगर आपने ये कार्ड खुले बाजार में प्रिंट करवाया है, तो ये खबर आपके काम की है.

बाजार में प्रिंट हुआ प्लास्टिक कार्ड बेकार

आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि जो लोग प्लास्टिक या पीवीसी की शीट पर खुले बाजार में आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं, असल में ये कार्ड मान्य नहीं है और अगर आप ऐसा कार्ड कहीं पहचान के लिए दिखाते हैं तो आपको बिना आधार कार्ड माना जाएगा.

बाजार में छपवाए आधार कार्ड सिक्योर नहीं

UIDAI का कहना है कि बाजार में छपवाए गए प्लास्टिक या पीवीसी आधार कार्ड में कई सारे सुरक्षा फीचर्स नहीं होते हैं. इसलिए वह खुद ऐसे कार्ड के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने पर जोर देती है. इसके बदले में वो घर बैठे प्राधिकरण से छपे PVC Aadhaar Card को ऑर्डर देने का विकल्प देती है.

ऐसे बनवाएं PVC Aadhaar Card

अगर आप प्लास्टिक या पीवीसी का आधार कार्ड चाहते हैं तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं. ये कार्ड आपको घर बैठे स्पीड पोस्ट से मिल जाएगा और इसके लिए आपको बस 50 रुपये का भुगतान करना है. इस कार्ड में आपकी आधार डिटेल के साथ एक QR Code होता है. साथ ही कई सिक्योरिटी फीचर और डेमोग्राफिक डिटेल भी होती है. आप इसके लिए mAadhaar App से भी ऑर्डर कर सकते हैं.

#OrderAadhaarPVC#Aadhaar PVC card is water-resistant. With good quality printing and lamination, you can now use it everywhere without having to worry about it being damaged, even by the rain.

Order your Aadhaar PVC online now:https://t.co/G06YuJkon1#AadhaarPVCcard pic.twitter.com/W9QYTfkyuH