Aadhaar Card खो गया या फट गया... घबराएं नहीं, 5 मिनट में ऐसे पाएं नया

आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में हर भारतीय के लिए सबसे अहम दस्तावेज बन गया है. सिम कार्ड लेने से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाने और गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. इसके अलावा अगर गैस सब्सिडी लेना चाहते हैं या पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है.

अक्सर लोग Aadhaar Card के खो जाने पर लोग चिंतित हो जाते हैं. कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर वृद्धि की वजह से यह चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति Aadhaar Sewa Kendra जाने से बचना चाहता है. हालांकि, इसको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आधार कार्ड को बहुत आसानी से घर बैठे डाउनलोड ( Aadhaar Card Download) किया जा सकता है.

UIDAI देता है Aadhaar Download करने की सुविधा

Aadhaar Card को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जारी करता है और वह आधार कार्ड धारकों को इस कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सहूलियत देता है. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर Aadhaar के साथ लिंक हो.

आधार डाउनलोड करने का तरीका (How to Download Aadhaar Online)

1. अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में https://uidai.gov.in/ को ओपन कीजिए.

2. अब आपको सबसे लेफ्ट साइड में 'My Aadhaar' का ऑप्शन मिलेगा.

3. माउस के कर्सर को वहां ले जाइए और ड्रॉप डाउन लिस्ट से 'Get Aadhaar' सेक्शन में 'Download Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.

4. इसके बाद वेबसाइट आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा, उसके लिए पॉप अप हुए ओके पर क्लिक कीजिए.

5. अब सामने आए पेज पर 'Download Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.

6. इसके बाद Aadhaar No या Enrollment Id या VID में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए.

7. अब Aadhaar No के बाद कैप्चा कोड डालिए और उसके बाद 'Send OTP' पर क्लिक कीजिए.

8. ओटीपी को वेरिफाई करने के बाद आप Aadhaar Download कर पाएंगे.

E-Aadhaar है मान्य

UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया E-Aadhaar भी फिजिकल Aadhaar Card की तरह मान्य है. आप किसी भी तरह की सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

PVC Card के लिए कर सकते हैं आवेदन

आप UIDAI की वेबसाइट से ही PVC Card के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां तक कि इसी पेज से अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं.