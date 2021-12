PF Advance: घर बैठे निकालें PF का पैसा, सिर्फ इतने घंटे में होगा क्रेडिट

पीएफ खाता (PF Account) प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए बड़े काम की चीज है. यह रिटायरमेंट (Retirement) के बाद की सिक्योरिटी के साथ ही अचानक आई जरूरतों में भी काम आता है. हालांकि ईपीएफओ (EPFO) के पास जमा होने वाली इस रकम को बैंक अकाउंट की तरह निकाला नहीं जा सकता है. ईपीएफओ कुछ शर्तों के साथ पीएफ अमाउंट (PF Amount) निकालने की परमिशन देता है. इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है और इसे घर बैठे किया जा सकता है.

EPFO ने दी है यह छूट

पीएफ अमाउंट निकालने की प्रक्रिया से पहले यह जान लेना जरूरी है कि ईपीएफओ ने इसे लेकर क्या-क्या नियम तय किए हैं. नए नियमों में पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. पहले पीएफ खाते से पैसे रिटायरमेंट के बाद या घर खरीदने और बच्चों की पढ़ाई जैसी जरूरतों के लिए ही निकाला जा सकता था. कोरोना महामारी के चलते लोगों के सामने आई वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए ईपीएफओ ने खास छूट दी है.

ऑनलाइन क्लेम पर जल्दी मिलता है पैसा

अब कोई खाताधारक तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर अथवा कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है. ऑनलाइन क्लेम करने वालों को यह पैसा तीन दिन में बैंक अकाउंट में मिल जाता है. वहीं जो लोग ऑफलाइन क्लेम करते हैं, उन्हें 20 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है.

ये है ऑनलाइन पीएफ निकालने का प्रोसेस:

सबसे पहले ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर विजिट करें.

ऊपर मेन्यू में सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आपको फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करना होगा.

अब नया पेज खुलेगा. यहां Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनें.

इसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा.

यहां यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.

नए पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं. ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें.

अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.

Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें.

अब एक फॉर्म खुलेगा. यहां I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM - 31) सेलेक्ट करें.

यहां आपसे पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी.

चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस पूरा हो जाता है.

इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिससे क्लेम का स्टैटस चेक किया जा सकता है.