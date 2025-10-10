एक साल में 25% गिरा... Pepsi वाली कंपनी के शेयर खरीदने का यही सही समय है? Expert से जानिए

Pepsi, Mirinda और Mountain Dew जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी Varun Beverages Limited (VBL) के शेयर ने पिछले एक साल में करीब 25 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. जबकि इतिहास देखें तो कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न बनाकर दिया है.

दरअसल, साल 2025 में ही इस स्टॉक में करीब 31% की गिरावट दर्ज की गई है. अब शेयर बाजार के कई एक्सपर्टस इस लेवल से VBL के शेयरों में तेजी का अनुमान लगा रहे हैं. एक्सपर्ट को Varun Beverages स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, निवेशकों को भी लग रहा है कि क्या इसमें निवेश का यही सही वक्त है.

टेक्निकल आधार पर इस कंपनी के शेयरों ने Rs445 की महत्वपूर्ण Resistance को पार किया है, जिससे अब तेजी बन सकती है.

- Kotak Securities के वाइस प्रेसीडेंट (टेक्निकल रिसर्च) Amol Athawale का कहना है कि अगर स्टॉक Rs445 से ऊपर बना रहता है, तो यह Rs468–475 तक चढ़ सकता है.

- SEBI रजिस्टर्ड विश्लेषक A. R. Ramachandran ने बताया कि यह स्टॉक फिलहाल Bearish जोन में है, और इसके Rs409 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है. अगर यह शेयर डेली चार्ट पर 442 रुपये से ऊपर बंद होता है तो फिर शॉर्ट टर्म 475 रुपये तक जाने की संभावना है.

- वहीं SMC Global Securities के सीनियर रिसर्च एक्सपर्ट Shitij Gandhi ने कहा कि जब तक स्टॉक 480–500 रुपये को पार नहीं कर लेता, शेयर पर दबाव बना रहेगा. अगर VBL के शेयर 430 रुपये से नीचे जाता है, तो आगे 400 रुपये तक गिरने की संभावना है.

- Anand Rathi के Jigar S Patel का कहना है कि इस शेयर के लिए फिलहाल 420 रुपये पर मजबूत सपोर्ट और 460 रुपये मजबूत रुकावट है, इसलिए जब स्टॉक 460 रुपये को पार करता है, तो आगे 480 रुपये तक जा सकता है.

हालांकि इस बीच शुक्रवार को शेयर में मामूली गिरावट के साथ 445.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है. फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1.51 लाख करोड़ रुपये है.

अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में इसने लगभग 21% की बढ़त दिखाई है, और 3 वर्षों में 106% तक की वृद्धि दर्ज की है. जबकि 5 वर्षों में शानदार 661% का रिटर्न दिया है.

Varun Beverages कंपनी के बारे में

Varun Beverages Limited (VBL) भारत की बड़ी Beverage कंपनी है, जो कि PepsiCo की आधिकारिक फ्रैंचाइजी पार्टनर है. यह कंपनी Pepsi, Mountain Dew, Tropicana, Slice, Mirinda, Sting और Aquafina जैसे ड्रिंक्स बनाती है, और वितरण करती है.

Varun Beverages की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है. कंपनी भारत के साथ-साथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देशों में भी काम करती है. इसके पास आधुनिक बॉटलिंग प्लांट्स हैं और यह सालभर में करोड़ों बोतलें बनाती है.

