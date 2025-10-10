scorecardresearch
 

एक साल में 25% गिरा... Pepsi वाली कंपनी के शेयर खरीदने का यही सही समय है? Expert से जानिए

VBL Share Target: साल 2025 में ही इस स्टॉक में करीब 31% की गिरावट दर्ज की गई है. अब शेयर बाजार के कई एक्सपर्टस इस लेवल से VBL के शेयरों में तेजी का अनुमान लगा रहे हैं.

Advertisement
X
पांच साल में इस कंपनी ने 6 गुना रिटर्न बनाकर दिया है. (Photo: AI Generated)
पांच साल में इस कंपनी ने 6 गुना रिटर्न बनाकर दिया है. (Photo: AI Generated)

Pepsi, Mirinda और Mountain Dew जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी Varun Beverages Limited (VBL) के शेयर ने पिछले एक साल में करीब 25 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. जबकि इतिहास देखें तो कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न बनाकर दिया है.

दरअसल, साल 2025 में ही इस स्टॉक में करीब 31% की गिरावट दर्ज की गई है. अब शेयर बाजार के कई एक्सपर्टस इस लेवल से VBL के शेयरों में तेजी का अनुमान लगा रहे हैं. एक्सपर्ट को Varun Beverages स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, निवेशकों को भी लग रहा है कि क्या इसमें निवेश का यही सही वक्त है.

टेक्निकल आधार पर इस कंपनी के शेयरों ने Rs445 की महत्वपूर्ण Resistance को पार किया है, जिससे अब तेजी बन सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

TCS Q2 Result
देश की सबसे बड़ी IT कंपनी का रिजल्ट आउट, ₹12075 करोड़ हुआ मुनाफा...  
Senco Gold Shares Target price
औंधे मुंह गिर चुका है ये शेयर, अब ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो, भागने वाला है! 
Glotis Share Crash After List
इस IPO ने दिया झटका... ₹129 का शेयर 84 पर लिस्ट, पैसे लगाने वाले हैरान 
Eli Lilly 1 billion Invest In India
अमेरिका से आई गुड न्यूज, भारत में ₹8880Cr लगाएगी US की कंपनी, ये है प्लान  
Stock Market Zooms
अचानक बदला बाजार का मूड, IT स्टॉक्स में तगड़ी तेजी... निफ्टी 25000 के पार 

- Kotak Securities के वाइस प्रेसीडेंट (टेक्निकल रिसर्च) Amol Athawale का कहना है कि अगर स्टॉक Rs445 से ऊपर बना रहता है, तो यह Rs468–475 तक चढ़ सकता है. 

- SEBI रजिस्टर्ड विश्लेषक A. R. Ramachandran ने बताया कि यह स्टॉक फिलहाल Bearish जोन में है, और इसके Rs409 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है. अगर यह शेयर डेली चार्ट पर 442 रुपये से ऊपर बंद होता है तो फिर शॉर्ट टर्म 475 रुपये तक जाने की संभावना है.

Advertisement

- वहीं SMC Global Securities के सीनियर रिसर्च एक्सपर्ट Shitij Gandhi ने कहा कि जब तक स्टॉक 480–500 रुपये को पार नहीं कर लेता, शेयर पर दबाव बना रहेगा. अगर VBL के शेयर 430 रुपये से नीचे जाता है, तो आगे 400 रुपये तक गिरने की संभावना है. 

- Anand Rathi के Jigar S Patel का कहना है कि इस शेयर के लिए फिलहाल 420 रुपये पर मजबूत सपोर्ट और 460 रुपये मजबूत रुकावट है, इसलिए जब स्टॉक 460 रुपये को पार करता है, तो आगे 480 रुपये तक जा सकता है.

हालांकि इस बीच शुक्रवार को शेयर में मामूली गिरावट के साथ 445.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है. फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1.51 लाख करोड़ रुपये है. 

अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में इसने लगभग 21% की बढ़त दिखाई है, और 3 वर्षों में 106% तक की वृद्धि दर्ज की है. जबकि 5 वर्षों में शानदार 661% का रिटर्न दिया है.

Varun Beverages कंपनी के बारे में 
Varun Beverages Limited (VBL) भारत की बड़ी Beverage कंपनी है, जो कि PepsiCo की आधिकारिक फ्रैंचाइजी पार्टनर है. यह कंपनी Pepsi, Mountain Dew, Tropicana, Slice, Mirinda, Sting और Aquafina जैसे ड्रिंक्स बनाती है, और वितरण करती है.  

Advertisement

Varun Beverages की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है. कंपनी भारत के साथ-साथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देशों में भी काम करती है. इसके पास आधुनिक बॉटलिंग प्लांट्स हैं और यह सालभर में करोड़ों बोतलें बनाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement