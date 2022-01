जब भूल जाते हैं टाइम से EMI भरना, तो चुकाने पड़ते हैं ये चार्जेज

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के बीच आजकल Buy Now, Pay Later का बहुत उपयोग किया जाता है. अब रिपब्लिक डे के आसपास अधिकतर ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल आएगी और लोग जमकर इस फैसिलिटी का उपयोग करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप टाइम से इसकी EMI नहीं भरते हैं, तो आपको कौन-कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं. चलिए हम बताते हैं...

कितने तरह के Buy Now, Pay Later

इंडिया में अभी Buy Now, Pay Later की सुविधा दो तरह के फॉर्मेट में मौजूद है. इसमें एक ‘कम कीमत’ के ट्रांजैक्शन वाली है, दूसरी ‘बड़ी कीमत’ के ट्रांजैक्शन वाली. LazyPay और Simpl जैसी कंपनियां कम कीमत वाले पेमेंट पर ये सर्विस देती हैं. इसमें ग्राहक खरीदारी पहले कर लेता है और 15 दिन की साइकिल में उसका पेमेंट कर देता है. दूसरा है Amazon, Flipkart जैसी कंपनियों का अपना Buy Now, Pay Later फीचर, इसमें बड़ी राशि की पेमेंट को 3 से 12 महीने की EMI में बांट दिया जाता है. एक तरह से ये क्रेडिट कार्ड का विकल्प है.

EMI भरने में देरी ‘घाटे का सौदा’

अभी इंडिया में Buy Now, Pay Later की सर्विस देने वाली कंपनियां कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो नहीं करती हैं. ऐसे में हर कंपनी का अपना-अपना चार्ज लेने का स्ट्रक्चर और तरीका है. इस सेक्टर में अभी उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, साथ ही कई तरह की हिडेन कॉस्ट भी लगती हैं, जिस वजह से टाइम से ईएमआई नहीं भरना घाटे का सौदा हो सकता हैं.

देरी होने पर चुकाने पड़ सकते हैं ये चार्जेस

Buy Now, Pay Later की सर्विस देने वाली कंपनियां कई तरह के चार्जेस वसूल करती हैं.

प्रोसेसिंग फीस : ये सर्विस देने वाली कंपनियां हर बार इसका यूज करने पर ग्राहक से 0 से 99 रुपये के बीच की प्रोसेसिंग फीस लेती हैं.

लेट फीस: अगर आप Buy Now, Pay Later की ईएमआई भरने में देरी करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फीस देनी होती है. उदाहरण के लिए Flipkart Pay Later सर्विस के लिए 60 रुपये से 600 रुपये तक की लेट फीस लेती है. ये लेट फीस 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के बिल के लिए हो सकती है. जबकि LazyPay समय से पेमेंट नहीं करने पर 15 रुपये प्रति दिन की पेनाल्टी चार्ज करती है.

ब्याज: Buy Now, Pay Later सर्विस देने वाली अलग-अलग कंपनी विभिन्न दरों पर ब्याज की वसूली करती हैं. ये ब्याज दर 2 से 3 प्रतिशत प्रति महीना हो सकती है. Paytm जैसी कंपनी बकाया राशि पर अपने ग्राहकों से हर महीने 3% तक ब्याज वसूलती है.

अन्य शुक्ल: Buy Now, Pay Later के तहत लिए गए इस छोटे लोन को अगर आप समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है. जैसे HDFC Bank FlexiPay सर्विस में पहले रकम चुकाने पर 4% शुल्क वसूलती है. इसके अलावा 18% जीएसटी भी देना होता है.

