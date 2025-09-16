दूध 2 रुपये लीटर हुआ सस्ता... घी-पनीर, Ice Cream के भी घट गए दाम, GST में बदलाव का तोहफा

सरकार के जीएसटी सुधारों के ऐलान के बाद बड़ा असर देखने को मिला है. मदर डेयरी ने मंगलवार को ग्राहकों को राहत देते हुए दूध के दाम में कटौती कर दी है. 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही कंपनी ने अपने पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती कर दी है. मदर डेयरी ने अपने 1 लीटर टोंड टेट्रा पैक दूध के दाम को 77 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दिया है. इसके अलावा घी-पनीर समेत अन्य सामानों के भी दाम घटाए हैं.
सरकार ने बीते 3 सितंबर को जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था और तमाम जरूरी सामानों पर लागू टैक्स में कटौती की जानकारी शेयर की थी. वित्त मंत्री ने कहा था कि 22 सितंबर से जीएसटी के नए रेट्स लागू होंगे और दूध, पनीर से लेकर एसी-टीवी तक सस्ते हो जाएंगे. इनके लागू होने से पहले ही मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अपने मिल्क प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी हैं.
मदर डेयरी ने नए मानदंडों के साथ सभी उत्पादों पर 100% टैक्स लाभ ग्राहकों को देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है. गौरतलब है कि कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या तो जीरो जीएसटी या 5% के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आता है.
कटौती के बाद दूध-पनीर की ये नई कीमतें
कंपनी द्वारा दूध की कीमतों में की गई कटौती के बाद नए दाम की बात करें, तो मदर डेयरी के 1 लीटर यूएचटी मिल्क (टोंड-ट्रेटा पैक) का प्राइस जहां 77 रुपये से कम होकर 75 रुपये कर दिया गया है, तो वहीं 450 एमएल का पैक अब 33 रुपये की जगह 32 रुपये का मिलेगा. इसके अलावा कंपनी के तमाम फ्लेवर के मिल्कशेक के 180 एमएल पैक की कीमत 30 रुपये से कम होकर 28 रुपये रह गई है.
पनीर के दाम की बात करें, तो 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 95 रुपये की जगह 92 रुपये का मिलेगा. इसके अलावा 400 ग्राम पनीर का पैकेट 180 रुपये की जगह अब 174 रुपये का मिलेगा. मलाई पनीर के दाम भी कम किए गए हैं और 200 ग्राम पैक 100 रुपये से घटकर 97 रुपये का रह गया है.
घी-मक्खन अब इस रेट में मिलेगा
मदर डेयरी द्वारा कीमतों में की गई कटौती के बाद अब इस कंपनी का मक्खन और घी भी ग्राहकों को सस्ता मिलेगा. 500 ग्राम का मक्खन 305 रुपये की जगह 285 रुपये का, जबकि 100 ग्राम मक्खन की टिक्की 62 रुपये की जगह 58 रुपये की मिलेगी. वहीं घी के दामों में कटौती देखें, तो 1 लीटर कार्टन पैक की कीमत 675 रुपये से घटकर 645 रुपये कर दी गई है, तो वहीं 500 एमएल का पैक 345 रुपये से कम होकर 330 रुपये रह गई है. 1 लीटर घी के टिन पैक की कीमत में प्रति लीटर 30 रुपये की कटौती की गई है और ये 750 रुपये से घटकर 720 रुपये हो गई है.
आइसक्रीम भी हो गई सस्ती
न सिर्फ दूध, पनीर, मक्खन और घी की कीमतों में कटौती की गई है, बल्कि मदर डेयरी ने आइसक्रीम की कीमतें भी घटा दी हैं. ताजा रेट कट के बाद कंपनी की 45 ग्राम आइसकैंडी, 50 एमएल वनीला कप, 30 एमएल चोकोबार की कीमत 10 रुपये से घटकर 9 रुपये रह गई. वहीं 100 एमएल के चोको वनीला और बटरस्कॉच कोन का दाम क्रमश: 30 रुपये से 25 रुपये औऱ 35 रुपये से 30 रुपये रह गया है.
अचार-जैम पर इतना घटा दाम
दूध-घी-पनीर सस्ता करने के साथ ही मदर डेयरी के पोर्टफोलियो में शामिल अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी कमी की गई है. इनमें अचार, जैम से लेकर सफल मटर तक शामिल हैं. नई रेट लिस्ट के मुताबिक, सफल फ्रोजन मटर का 1 किलो का पाउच 230 रुपये से कम होकर 215 रुपये का, जबकि 400 ग्राम का पैकेट 100 रुपये से कम होकर 95 रुपये का रह गया है.
अचार की कीमतों में बदलाव पर नजर डालें, तो कंपनी के मुताबिक आम-नींबू समेत तभी तरह के अचार के 400 ग्राम के पैक की कीमत 130 रुपये से कम करते हुए अब 120 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा टमाटर की प्यूरी का 200 ग्राम का पैक 27 रुपये की जगह 25 रुपये का, नारियल पानी का 200 एमएल पैक 55 रुपये की जगह 50 रुपये का और मिक्स्ड फ्रूड जैम का आधा किलो का पैक 180 रुपये के बजाय 165 रुपये का मिलेगा.
जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब
गौरतलह है कि सरकार की ओर से किए गए जीएसटी सुधारों से संबंधित ऐलान पर नजर डालें, तो इसके तहत आने वाले टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर अब दो तक सीमित कर दिया गया है. दरअसल, 12-28 फीसदी के स्लैब को खत्म किया गया है और 5-18% के स्लैब को मंजूरी दी गई है. जिसके चलते तमाम सामान अब इन्हीं दो स्लैब में ट्रांसफर हो रहे हैं. इस बदलाव से खासतौर पर खाने-पीने की तमाम चीजें सस्ती होने वाली हैं और इसका असर भी दिखने लगा है.
मिल्क और फ्रोजन प्रोडक्ट्स के लिए नए जीएसटी स्लैब के बारे में बताएं, तो यूएचटी मिल्क (टेट्रा पैक), पनीर पर पहले लागू 5% के जीएसटी को शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा घी, मक्खन, चीज, मिल्कशेक को 12% से कम करते हुए 5% स्लैब में, जबकि आइसक्रीम को 18% से हटाकर 5% के टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है. इसके अलावा फ्रोजन स्नैक्स, जैम, अचार, पैकेज्ड नारियल पानी और टमाटर की प्यूरी को भी 12 फीसदी टैक्स स्लैब से हटाकर 5 फीसदी स्लैब में शामिल किया गया है. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं.