VIDEO: कुतुबमीनार से भी ऊंचे रेल ब्रिज पर आज से दौड़ेगी ट्रेन, गजब है आसपास का नजारा

मिजोरम को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 नई ट्रेनों को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया. ये ट्रेने मिजोरम को अलग-अलग शहरों से जोड़ेंगी. जिन ट्रेनों को मिजोरम की राजधानी आइजोल से अलग-अलग शहरों के लिए शुरू किया गया है, उनमें सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि राजधानी एक्‍सप्रेस की शुरुआत से अब मिजोरम की नई दिल्‍ली से सीधी कनेक्‍ट‍िविटी होगी. ट्रेनों के साथ ही पीएम मोदी ने मिजोरम के लिए 9000 करोड़ रुपये के विकास परियोजाओं का भी तोहफा दिया है. इस प्रोजेक्‍ट के तहत एक कुतब मीनार से भी ऊंचा रेल ब्रिज भी शामिल है.

कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये रेल ब्रिज

मिजोरम को रेल कनेक्टिव‍िटी से जोड़ने के लिए एक रेल ब्रिज भी बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है. यह ब्रिज कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है. यह मिजोरम का सबसे ऊंचा पुल और भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है. इसकी कुल लागत ₹8,071 करोड़ बताई जा रही है. यह मिजोरम को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ता है.

आसान हुआ सफर

यह पुल सैरंग के पास क्रुंग घाटी में बना हुआ है, जो पहाड़ी इलाके की चुनौतियों को दूरकरके आवागमन को सरल बनाता है. गहरी घाटियों को पार करने में मदद करता है, जिससे यात्रा का समय 18 घंटे से कम होकर 12 घंटे हो जाता है. इस पुल और रेल नेटवर्क के जुड़ने से माल ढुलाई 50 फीसदी कम होगा और पर्यटन में 40 से 50 फीसदी की ग्रोथ होगी.

Advertisement

पुल से दिखता है खुबसूरत नजारा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने इस पुल को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे यह बता भी रहे हैं कि यह कुतुबमीनार से भी ऊंचा है. साथ ही इस वीडियो में पुल से अद्भुत नजारा दिखाई देता है. सामने की तरफ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं और बेहद करीब घने बादल भी दिखाई पड़ते हैं. नीचे की तरफ देखने पर पेड़ों की हरियाली से ढकी धरती और एक सफेद लकीर में बहती नदी दिखती है.

---- समाप्त ----