Corona: 'वैक्सीन नहीं, तो नौकरी नहीं', इस कंपनी ने एम्प्लॉइज के लिए बनाई पॉलिसी

कोरोना को लेकर लोगों के ढुलमुल रवैये को देखते हुए एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए कड़ी पॉलिसी बनाई है. इसके हिसाब से जो भी कर्मचारी कोरोना टीका (Corona Vaccine) नहीं लगवाएगा, कंपनी उसे नौकरी से निकाल देगी.

No Jab, No Job की नई पॉलिसी

बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले Citigroup Inc. ने अपने एंप्लॉइज के लिए ‘टीका नहीं, तो नौकरी नहीं’ (No Jab, No Job) की पॉलिसी लागू की है. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सिटीग्रुप के जो भी कर्मचारी 14 जनवरी तक वैक्सीन की डोज नहीं लेंगे, कंपनी उन्हें नौकरी से निकाल (terminate) देगी. इससे पहले ब्लूमबर्ग ने भी

सिटीग्रुप ने पिछले साल ही इस पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की थी. कंपनी ने अक्टूबर में कहा था कि अमेरिका में उसकी कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लेना अनिवार्य होगा. ये उनके नौकरी की शर्तों में से एक होगा. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये पॉलिसी कंपनी के दूसरे देशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं.

हो रही फिर ऑफिस खोलने की कोशिश

दुनियाभर की कंपनियां कोरोना महामारी के बीच फिर से ऑफिस खोलने और कर्मचारियों को सुरक्षित वापस लाने के कई तरीके अपना रही हैं. मौजूदा समय में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट Omicron का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी संक्रमण दर भी ज्यादा है.

ये भी पढ़ें: