LG Electronics India के शेयर को लेकर बड़ा टारगेट, एक्सपर्ट्स बोले- अभी भी खरीद सकते हैं स्टॉक

बंपर लिस्टिंग के बाद LG Electronics India के शेयर की खूब चर्चा हो रही है. इसके IPO ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. दरअसल, LG Electronics India के IPO की लिस्टिंग 50 फीसदी प्रीमियम के साथ हुई, जिसकी उम्मीद नहीं थी.

इस उछाल के बाद कंपनी की मार्केट कैप करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो उसके दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी की तुलना में भी अधिक है. दक्षिण कोरिया की LG Electronics Inc का मार्केट कैप फिलहाल करीब ₹90,000 करोड़ आंकी गई है.

फिलहाल एक दायरे में कारोबार कर रहा है शेयर

क्या LG Electronics India के शेयर में मौजूदा भाव से भी उछाल की उम्मीद है? क्योंकि लिस्टिंग के बाद कुछ निवेशकों ने मुनाफा निकाल लिया है, और स्टॉक रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा है. हालांकि मुनाफावसूली के बाद भी यह शेयर ₹1700 के आसपास बना हुआ है.

शानदार लिस्टिंग के बाद भी ब्रोकरेज का रुख इस शेयर को लेकर सकारात्मक रहा है. कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इस शेयर में अभी भी 21% तक अपसाइड संभव है. क्योंकि LG India को घरेलू बाजार और निर्यात दोनों से मजबूत समर्थन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.

कितना और भाग सकता है शेयर?

कई ब्रोकरेज हाउसेज ने LG Electronics India ने स्टॉक पर 'Buy' रेटिंग दी है, और 2000 रुपये से ज्यादा के टारगेट दिए हैं.Ambit Securities ने अनुमान लगाया है कि कंपनी के लिए राजस्व और EBITDA में FY25–28 के दौरान हर साल 11% CAGR से बढ़ सकता है. Ambit Securities से ₹1820 का टारगेट दिया है. ICICI Securities ने ₹1,700 का लक्ष्य रखा है.



ब्रोकरेज हाउस Motilal Oswal ने ₹1,800 और PL Capital ने ₹1,780 टारगेट दिए हैं. जबकि सबसे ज्यादा Emkay Global ने 'Buy' रेटिंग के साथ ₹2,050 का टारगेट प्राइस दिया है.

बता दें, मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG का IPO 7 अक्टूबर को खुला था. IPO का प्राइस बैंड ₹1080 से ₹1140 प्रति शेयर था, और इसकी लिस्टिंग 14 अक्टूबर को हुई थी.

गौरतलब है कि 1997 में यह कंपनी भारत में आई थी. नई दिल्ली स्थित एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) का निर्माता और सेलर है. यह भारत और भारत के बाहर B2C और B2B उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचता है. यह अपने सभी उत्पादों के लिए इंस्टॉलेशन सेवाएं, मरम्मत और रखरखाव सर्विस पेश करता है.



(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

