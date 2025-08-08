बड़ा काम... बड़ा नाम, लेकिन सालभर में रिटर्न-0, देश की टॉप-10 में से 6 कंपनियों का बुरा हाल, आपके पास भी है ये शेयर?

हमेशा कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करें, इससे रिस्क (Risk) कम होता है. एक्सपर्ट भी ब्लूचिप कंपनियों में पैसे लगाने की सलाह देते हैं. दरअसल, ब्लू चिप कंपनी एक प्रतिष्ठित कंपनी होती है, जिसके पास मजबूत वित्तीय स्थिति और लंबे समय तक शानदार कारोबार का ट्रैक रिकॉर्ड होता है. मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनियां बड़ी होती हैं, और इसे लॉर्ज कैप कंपनी भी कहा जाता है.

लेकिन पिछले एक साल में देश की टॉप-10 कंपनियों में आधी कंपनियों ने निवेशकों को निराश किया है. वित्तीय प्रदर्शन खराब होने की वजह से निवेशकों को इसका तगड़ा झटका है. BSE सेंसेक्स में शामिल टॉप 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों ने पिछले एक साल (8 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2025) के दौरान निगेटिव रिटर्न दिया है. यानी पिछले एक साल में कमाई तो दूर इन कंपनियों से निवेशकों को घाटा हुआ है.

अगर आपके पोर्टफोलियो (Portfolio) में भी इन कंपनियों के शेयर हैं तो फिर रिटर्न के मामले में जरूर झटका लगा होगा. जबकि ये कंपनियां अपने-अपने सेक्टर में दिग्गज हैं, कारोबार का रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन एक साल में शेयर ने निवेशकों को केवल निराश किया है. कुछ कंपनियों के शेयरों में पिछले एक साल में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई. आइए उन सभी 6 कंपनियों के बारे में जानते हैं, जो मार्केट कैप में तो दिग्गज हैं, लेकिन रिटर्न एक साल में कुछ भी नहीं.

Advertisement

1. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd)

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का कारोबार तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विस में फैला हुआ है. कंपनी का मार्केट कैप 18.82 लाख करोड़ रुपये है. लेकिन पिछले एक साल में कंपनी ने निवेशकों को रिटर्न के मोर्चे पर निराश किया है. एक साल में RIL शेयर ने करीब 5 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है. दरअसल, वैश्विक तेल की कीमतों में अस्थिरता और रिफाइनिंग मार्जिन में कमी के कारण स्टॉक पर दबाव दिख रहा है. हालांकि, Jio के 5G रोलआउट और रिटेल सेगमेंट में सुधार से कुछ हद तक नुकसान कम हुआ है.

2. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)

मार्केट कैप के हिसाब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, 7 अगस्त 2025 को कंपनी का मार्केट कैप 11.02 लाख करोड़ रुपये था. इस शेयर ने पिछले एक साल में करीब 27 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. फिलहाल शेयर की कीमत 3,049.10 रुपये है. ग्लोबल आर्थिक दबाव की वजह से कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा सुस्त रहा है. जिस वजह से शेयर एक दायरे में कारोबार कर रहा है. हालांकि अभी भी ये निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है.



3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक State Bank of India, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से देश का छठा सबसे बड़ा फर्म है, 7 अगस्त को SBI का मार्केट कैप करीब 7.43 लाख करोड़ रुपये है. ये भी निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन पिछले साल में इस बैंक के शेयर ने भी निवेशकों का निराश किया है. यानी निगेटिव रिटर्न दिया था. फिलहाल शेयर 800 रुपये के आसपास है, एक साल पहले भी शेयर इसी के आसपास था, डेटा के मुताबिक SBI के शेयर ने एक साल में करीब 2 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है.



4. इंफोसिस (Infosys Limited)

फिलहाल देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में सातवें नंबर पर आईटी फर्म Infosys Limited है, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी है. इसका मार्केट कैप फिलहाल 5,97,239 करोड़ रुपये है. आईटी कंपनियों ने निवेशकों को पिछले एक साल में तगड़ा झटका दिया है. एक साल में इंफोसिस के शेयर ने करीब 18 निगेटिव रिटर्न दिया है, फिलहाल शेयर की कीमत करीब 1423 रुपये है, और एक साल पहले शेयर की कीमत करीब 1743 रुपये थी.

Advertisement

5. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL)

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, और वर्षों से ये स्टॉक निवेशकों के लिए पसंदीदा रहा है. लेकिन एक साल में इसने भी रिटर्न के मामले में बहुत खराब प्रदर्शन किया है. HUL के शेयर ने एक साल में 8 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. ठीक सालभर पहले यानी 7 अगस्त 2024 को HUL के Share की कीमत 2733 रुपये थी, जबकि अब शेयर की कीमत गिरकर 2511 रुपये पर पहुंच गई है. मार्केट कैप के हिसाब ये देश की आठवीं सबसे बड़ी कंपनी है. इसका मार्केट कैप 5,91,509 करोड़ रुपये है.

6. Life Insurance Corporation of India (LIC)

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है. यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है. बाजार पूंजीकरण के हिसाब से LIC देश की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैप 5,60,046 करोड़ रुपये है. फिलहाल LIC के शेयर की कीमत 918 रुपये है, एक साल पहले शेयर का भाव 1125 रुपये था, यानी पिछले एक साल में LIC के शेयर 18 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है.

---- समाप्त ----