scorecardresearch
 

Train Cancelled: बारिश ने लगाया रेल की रफ्तार पर ब्रेक, वैष्णो देवी रूट पर कई ट्रेनें रद्द... 27 बीच में ही रोकीं

Jammu Train Cancelled: जम्मू में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है और इससे सड़क मार्ग के साथ ही रेल यातायात भी बुरी तरह बाधित हुआ है. माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर कई ट्रेनें रद्द की गई हैं.

Advertisement
X
उत्तर रेलवे ने जम्मू-कटरा रूट पर कई ट्रेनें कैंसिल कर दीं (File Photo: ITGD)
उत्तर रेलवे ने जम्मू-कटरा रूट पर कई ट्रेनें कैंसिल कर दीं (File Photo: ITGD)

देश में भारी बारिश का कहर जारी है और पहाड़ी इलाकों में बाढ़-लैंडस्लाइड ने बेहाल कर रखा है. इसका असर रेल यातायात पर भी दिख रहा है, खासतौर पर जम्मू डिविजन खासा प्रभावित नजर आ रहा है. उत्तर रेलवे ने Jammu-Katra रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वालीं 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया. इससे पहले मंगलवार को 27 ट्रेनों को बीच में ही जहां का तहां रोक दिया गया था. ट्रेन कैंसिल होने से रेल यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

रेलवे ने दी कैंसिल ट्रेनों की डिटेल
उत्तर रेलवे, जम्मू संभाग के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किए जाने का ये फैसला किया गया है. रेलवे अधिकारी ने ज्यादा डिटेल शेयर करते हुए बताया कि जम्मू-कटरा रेलवे स्टेशन के बीच चलने वालीं जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें 22 ट्रेनों में से 9 माता वैष्णो देवी मंदिर (Mata Vaishno Devi Shrine) कटरा से चलने वाली हैं, जबकि बाकी ट्रेनें कटरा, जम्मू और उधमपुर स्टेशनों पर पहुंचने वाली थीं.

कैंसिल की गई ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के साथ ही रेलवे पीआरओ ने बताया कि बारिश के प्रकोप को देखते हुए 27 रेलगाड़ियों को फिरोजपुर, मांडा और चक रखवालान के अलावा पठानकोट में बीच में ही रोक दिया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि कटरा-श्रीनगर डिविजन पर ट्रेन परिचालन  लगातार जारी है. यही नहीं चक्की नदी में भारी मिट्टी के कटाव और अचानक आई बाढ़ के कारण पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के कंदरोरी तक ट्रेन सेवाओं को भी स्थगित किया गया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Jan Shatabdi Express was saved from an accident in Agra due to the presence of mind of the loco pilot
जनशताब्दी को असुरक्षित ट्रैक पर मोड़ा, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, 2 सस्पेंड 
Train_Coach_Girl_Dead_Body
ट्रेन के AC कोच के बाथरूम में मिला 5 साल की बच्ची का शव 
सरकारी नौकरी: रेलवे में 2,865 अपरेंटिस पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन 
Ashwini_Vaishnav_about_Luggage_Fine
रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा सामान पर नहीं लगेगा चार्ज 
Union Minister Ashwini Vaishnav (File Photo: PTI)
रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई फाइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ 
Advertisement

जम्मू में बारिश-बाढ़ का कहर जारी
जम्मू क्षेत्र में बीते सोमवार से ही भारी बारिश हो रही है, जो दशकों में सबसे ज्यादा है. दरअसल, जम्मू शहर में एक दिन से भी कम समय में 250 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इसके चलते बाढ़, लैंडस्लाइड स्थिति चिंताजनक हो गई है, पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और आवासीय-कृषि क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं. हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है. 

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा
जम्मू में बाढ़ और बारिश के कहर का ताजा उदाहरण माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हुए लैंडस्लाइड की घटना है, जिसमें जान गवांने वालों की तादाद 30 के पार हो गई है. ये हादसा अर्धकुवांरी के पास हुआ है और इस हादसे के बाद जहां जम्मू रूट पर ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने से वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोका गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement