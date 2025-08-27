Train Cancelled: बारिश ने लगाया रेल की रफ्तार पर ब्रेक, वैष्णो देवी रूट पर कई ट्रेनें रद्द... 27 बीच में ही रोकीं

देश में भारी बारिश का कहर जारी है और पहाड़ी इलाकों में बाढ़-लैंडस्लाइड ने बेहाल कर रखा है. इसका असर रेल यातायात पर भी दिख रहा है, खासतौर पर जम्मू डिविजन खासा प्रभावित नजर आ रहा है. उत्तर रेलवे ने Jammu-Katra रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वालीं 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया. इससे पहले मंगलवार को 27 ट्रेनों को बीच में ही जहां का तहां रोक दिया गया था. ट्रेन कैंसिल होने से रेल यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

रेलवे ने दी कैंसिल ट्रेनों की डिटेल

उत्तर रेलवे, जम्मू संभाग के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किए जाने का ये फैसला किया गया है. रेलवे अधिकारी ने ज्यादा डिटेल शेयर करते हुए बताया कि जम्मू-कटरा रेलवे स्टेशन के बीच चलने वालीं जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें 22 ट्रेनों में से 9 माता वैष्णो देवी मंदिर (Mata Vaishno Devi Shrine) कटरा से चलने वाली हैं, जबकि बाकी ट्रेनें कटरा, जम्मू और उधमपुर स्टेशनों पर पहुंचने वाली थीं.

कैंसिल की गई ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के साथ ही रेलवे पीआरओ ने बताया कि बारिश के प्रकोप को देखते हुए 27 रेलगाड़ियों को फिरोजपुर, मांडा और चक रखवालान के अलावा पठानकोट में बीच में ही रोक दिया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि कटरा-श्रीनगर डिविजन पर ट्रेन परिचालन लगातार जारी है. यही नहीं चक्की नदी में भारी मिट्टी के कटाव और अचानक आई बाढ़ के कारण पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के कंदरोरी तक ट्रेन सेवाओं को भी स्थगित किया गया था.

Advertisement

जम्मू में बारिश-बाढ़ का कहर जारी

जम्मू क्षेत्र में बीते सोमवार से ही भारी बारिश हो रही है, जो दशकों में सबसे ज्यादा है. दरअसल, जम्मू शहर में एक दिन से भी कम समय में 250 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इसके चलते बाढ़, लैंडस्लाइड स्थिति चिंताजनक हो गई है, पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और आवासीय-कृषि क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं. हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा

जम्मू में बाढ़ और बारिश के कहर का ताजा उदाहरण माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हुए लैंडस्लाइड की घटना है, जिसमें जान गवांने वालों की तादाद 30 के पार हो गई है. ये हादसा अर्धकुवांरी के पास हुआ है और इस हादसे के बाद जहां जम्मू रूट पर ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने से वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोका गया है.

---- समाप्त ----