Invest in Gold: सोना फिर जाएगा 52,000 के पार? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

अगर आप भी सोने में निवेश की चाह रखते हैं और लगातार इसके भाव पर नजर बनाए रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके मन में सवाल होगा कि इस पर आने वाले दिनों में क्या रिटर्न मिलेगा, चलिए जानते हैं कि इसे लेकर एक्सपर्ट का क्या मानना है और क्या इसका भाव एक बार फिर 52,000 के पार जाएगा...

देखा जा रहा Up Trend

कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) की आशंका के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश का विकल्प तलाश कर रहे हैं. शेयर बाजार (Share Market Decline) में जारी गिरावट इस ओर इशारा भी करती है. ऐसे में सोने में निवेश को लेकर निवशकों के रूझान में बदलाव देखा गया है और बीते कुछ दिनों से सोने-चांदी के भाव में तेजड़िया रुख (Up Trend) देखा जा रहा है.

सोना पहुंचेगा 52,000 पार?

सोने में इस तेजी के रुख को देखते हुए निवेशकों के बीच इसका भाव तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में शादियों का सीजन शुरू होने से भी सोने की मांग बढ़ेगी, इससे भी भाव में तेजी आ सकती है.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च) नवनीत दमानी का कहना है कि मार्केट में करेक्शन की वजह से अगले 12 से 15 महीने में सोने की खरीद बढ़ सकती है और इसकी वजह से सोने का भाव 2,000 डॉलर (करीब 1.48 लाख रुपये) प्रति औंस से ऊपर जाकर नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है. एक औंस 28.34 ग्राम के बराबर होता है. इस हिसाब से 10 ग्राम सोने का भाव करीब 52,500 रुपये से ऊपर जा सकता है.

2021 में इतना था सोने का भाव

वर्ष 2021 में सोने का भाव करीब 4% नीचे रहा था. ये 1806 डॉलर (करीब 1.34 लाख रुपये) प्रति औंस पर बंद हुआ था. अभी भारतीय बाजार में सोने का भाव करीब 48,535 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. जबकि डॉलर में इसका भाव 1,840 डॉलर (करीब 1.36 लाख रुपये) प्रति औंस पर है.

