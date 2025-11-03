US Visa Reject: 1 करोड़ सैलरी, 60 सेकंड में वीजा रिजेक्ट... इंजीनियर ने कहा- ये क्या हो गया मेरे साथ?

अमेरिका जाना था, एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. लेकिन वीजा सिर्फ 60 सेकंड में रिजेक्ट कर दिया गया. दरअसल, ये आपबीती एक सीनियर भारतीय टेक्नोलॉजी इंजीनियर की है. अब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

अपने बारे में जानकारी देते हुए भारतीय इंजीनियर ने बताया कि वे भारत में एक बड़ी टेक कंपनी में सीनियर टेक लीड के तौर पर काम करते हैं. उनकी सैलरी करीब 1 करोड़ रुपये सालाना है. उन्होंने अमेरिका के अटलांटा शहर में होने वाले 'KubeCon + CloudNativeCon 2025' टेक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए B1/B2 वीज़ा के लिए आवेदन किया था.

रेडिट पर अपना अनुभव साझा करते हुए, इंजीनियर ने बताया कि नई दिल्ली स्थिति अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू के दौरान अधिकारी ने सिर्फ तीन सवाल पूछे, और महज एक मिनट के अंदर अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया. आवेदक हैरान हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस वजह से वीज़ा अधिकारी ने अस्वीकृति किया.

अमेरिकी ने अधिकारी इंटरव्यू के दौरान ये तीन सवाल पूछे...

1. यात्रा का उद्देश्य क्या है?

2. आपने पहले किन देशों की यात्रा की है?

3. क्या अमेरिका में आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त हैं?

इन तीन सवालों के जवाब देने के तुरंत बाद उन्हें बताया गया कि उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है. पूरी प्रक्रिया 60 सेकंड में खत्म हो गई. टेक लीड ने बताया कि उनके पास 11 साल का स्थायी नौकरी का रिकॉर्ड है, उन्होंने पहले लिथुआनिया, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों की यात्राएं की हैं, और उनका एक आठ महीने का बच्चा है, यानी अमेरिका जाकर वापस लौटने की पूरी संभावना थी, फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा

उन्होंने अपनी यह कहानी Reddit पर शेयर की, जिसके बाद हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी सैलरी, स्थिर नौकरी और परिवार होने के बावजूद अगर वीज़ा नहीं मिल रहा, तो आम लोगों का क्या होगा?

अमेरिकी दूतावास की गाइडलाइन के मुताबिक वीज़ा देना अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है. अगर किसी उम्मीदवार के अपने देश से जुड़ाव (जैसे परिवार, नौकरी, संपत्ति वगैरह) पर्याप्त नहीं लगते, तो वीज़ा अस्वीकार किया जा सकता है. इसे Section 214(b) के तहत रिजेक्शन कहा जाता है.

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वीज़ा इंटरव्यू अब बहुत सख्त हो गए हैं. कई लोग सलाह दे रहे हैं कि वीज़ा इंटरव्यू में हमेशा शांत रहना चाहिए, अपने देश से जुड़ाव (फैमिली, जॉब, प्रॉपर्टी) के पुख्ता सबूत देने चाहिए और यात्रा का कारण साफ-साफ बताना चाहिए.

यह मामला दर्शाता है कि आज के दौर सिर्फ मोटी सैलरी या अच्छी नौकरी ही वीज़ा पाने की गारंटी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप यह साबित कर सकें कि आप अमेरिका से वापस जरूर लौटेंगे.



