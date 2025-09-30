scorecardresearch
 

कई देशों की GDP से भी ज्‍यादा, भारत के सोने की वैल्‍यू बढ़कर हुई 30 लाख करोड़!

भारत के पास सोने की वैल्‍यू पिछले एक साल में बहुत तेजी से बढ़ी है और अब इसकी कीमत कई देशों की GDP से भी ज्‍यादा हो चुकी है. रिजर्व बैंक से ज्‍यादा भारत के परिवारों के पास सोना रिजर्व है.

Advertisement
X
भारत के पास गोल्‍ड रिजर्व (Photo: ITG)
भारत के पास गोल्‍ड रिजर्व (Photo: ITG)

पिछले एक साल में गोल्‍ड के दाम में इतनी तेजी आई, जो कई दशकों में भी नहीं हुआ. सोने ने एक साल के दौरान भारतीय शेयर बाजार से भी ज्‍यादा का रिटर्न दिया है, जिस कारण सोने के खरीदार भी मालामाल हुए हैं. आज भी सोना ने रिकॉर्ड हाई को टच किया है. मंगलवार को सोना 1,17,561 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 

भारत का कुल सोने का भंडार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और आम लोगों के पास है. अब इस सोने की कुल वैल्‍यू बढ़कर ₹30 लाख करोड़ या 3.29 ट्रिलियन डॉलर से ज्‍यादा की हो चुकी है. यह कई देशों के GDP और भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से करीब 10 गुना ज्‍यादा है. 

RBI गोल्‍ड रिजर्व 

सम्बंधित ख़बरें

finland on trade with india
India के साथ Trade बढ़ाने की तैयारी में अब Finland 
asia cup trophy case with naqvi questions
Trophy चुराकर विवादों में Pakistan, नकवी पर उठे सवाल 
PM Modi
India के लिए Good News! बढ़ा GDP ग्रोथ अनुमान 
High-Altitude Bioreserve
भारत का पहला हाई-एल्टीट्यूड बायोरिजर्व 
Suryakumars big heart: Match fees from the Asia Cup to support the army and victims.
जीत के बाद आजतक से इंटरव्यू में क्या बोले कैप्टन सूर्य?  

भारतीय रिजर्व बैंक के पास 879.58 मीट्रिक टन सोना है, जो अब तक का सबसे ज्‍यादा है. 30 सितंबर तक इस भंडार की वैल्‍यू ₹10.28 लाख करोड़ ($115.7 बिलियन) था. ठीक एक साल पहले, इसी सोने का मूल्य ₹2.74 लाख करोड़ था. यह वैल्‍यू में कुल 275% की वृद्धि है, जो ज्‍यादा खरीदारी से नहीं, बल्कि कीमतों में बढ़ोतरी से हुई है. 

यह आरबीआई की ओर से दशकों में हासिल किया गया सबसे बड़ा लाभ है और इसमें मुद्रा जोखिम शून्य है. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी पिछले साल के 8-9% से बढ़कर 12.5% ​​से अधिक हो गई है. इसमें आरबीआई द्वारा पिछले तीन महीनों में एक भी टन गोल्‍ड की खरीदारी भी शामिल है. केंद्रीय बैंक ने जून 2025 में अपनी सोने की खरीद रोक दी है. 

Advertisement

भारतीय लोगों के पास कितना सोना? 
रिजर्व बैंक के अलावा भारतीय परिवारों के पास अनुमानित 25,000 टन सोना है, जो देश के कुल भंडार का 95% से ज्‍यादा है. मौजूदा कीमत पर इस भंडार की कीमत ₹29.21 लाख करोड़ या 3.29 ट्रिलियन डॉलर है. यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्‍ड भंडार है, बल्कि यह टॉप 10 केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक भंडार से भी ज्‍यादा है. 

भारत के पास कुल कितना सोना 
यह विशाल भंडार भारत में सोने के प्रति लगाव, दहेज की परंपरा और महंगाई से बचाव के कारण है. यह भारत में आंतरिक मजबूती भी दे रहा है. भारत का कुल सोना केंद्रीय और घरेलू दोनों मिलाकर 25,800 टन है. बता दें कि भारत के पास इतना सोना सिर्फ उसके नागरिकों की तिजोरियों, लॉकरों और ज्‍वेलरी के बक्‍सों में रिजर्व रखने के कारण संभव हो पाई है. जबकि दूसरे देशों में सोना केंद्रीय बैंक द्वारा ज्‍यादा स्‍टोर किया जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement