scorecardresearch
 

Top Idea: मंथली 10000 रुपये SIP कर 10 लाख रुपये महीना निकालें, खजाना नहीं होगा खाली!

Mutual Fund SIP Power: अगर आपसे कहा जाए कि आप 10 हजार रुपये महीने की SIP करके 25 करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं, तो शायद आपको विश्वास न हो, अधिकतर लोगों को भी विश्वास नहीं होगा. लेकिन नियमित SIP से ये मुमकिन है.

Advertisement
X
नियमित निवेश से करोड़पति बनना आसान. (Photo: AI Generated)
नियमित निवेश से करोड़पति बनना आसान. (Photo: AI Generated)

पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह पर लगाकर बढ़ाना एक कला है. कुछ लोग कम आमदनी होने के बावजूद निवेश कला की वजह से अमीर बन जाते हैं. अमीर बनने के लिए आपको लाखों की सैलरी नहीं चाहिए, बस थोड़ा धैर्य और सही दिशा में निवेश की समझ चाहिए. अगर आपसे कहा जाए कि आप 10 हजार रुपये महीने की SIP करके 25 करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं, तो शायद आपको विश्वास न हो, अधिकतर लोगों को भी विश्वास नहीं होगा. लेकिन नियमित SIP से ये मुमकिन है.

दरअसल, अगर आप 25 या 30 साल के हैं, और आप जॉब कर रहे हैं तो यह आपके लिए गोल्डन टाइम है. आप छोटी-छोटी राशि जोड़कर बड़ा फंड जुटा सकते हैं. ये सच है कि SIP कोई जादू नहीं है, बल्कि ये 'टाइम और धैर्य' का खेल है. अगर 25 से 30 का युवा अभी से 10 हजार की SIP शुरू करते हैं तो 60वें जन्मदिन तक करोड़ों का फंड खुद के लिए तैयार कर लेंगे. यानी सिर्फ 10,000 रुपये की छोटी-सी SIP (Systematic Investment Plan) आपकी जिंदगी बदल सकती है. 

अगर आप हर महीने 10,000 रुपये किसी अच्छे म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में SIP के ज़रिए निवेश करते हैं. यानी 30 साल की अवधि में आपको कुल 36 लाख रुपये लगाने होंगे (10,000 रुपये × 12 महीने × 30 साल).

सम्बंधित ख़बरें

Adani Power Share Price
अडानी पावर का आया रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 2953cr, रेवेन्यू में उछाल 
Gold Demand Fall
इस साल सोना इतना उछला, खरीदने से बचते रहे लोग, डिमांड में तगड़ी गिरावट 
IMF Strict On Pakistan
ये कैसी लिस्‍ट? पाकिस्‍तान सबसे नीचे, India-US-China का भी नंबर करेगा हैरान! 
SEBI MF Fee Structure
म्यूचुअल फंड के बिजनेस में बड़ा बदलाव, निवेशक को फायदा... AMC पर दबाव! 
MNC Recent Layoff Announcements
इन 15 बड़ी कंपनियों में छंटनी, 1.7 लाख नौकरियां खत्म... कारण जान हो जाएंगे हैरान!  
Advertisement

अब जानते हैं कितना रिटर्न मिलेगा?
अगर रिटर्न 10% सालाना मिलता है तो आपका निवेश बढ़कर करीब 2.28 करोड़ रुपये हो जाएगा, यानी 36 लाख रुपये लगाकर 1.92 करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं. यह रिटर्न किसी फिक्स्ड डिपॉज़िट या सेविंग अकाउंट से कई गुना अधिक है. 

अगर रिटर्न 12% सालाना मिले, तो SIP की वैल्यू 30 साल के बाद करीब 3.53 करोड़ तक पहुंच सकती है. यानी, कुल 36 लाख रुपये के निवेश पर 3.17 करोड़ रुपये का फायदा, पैसा 10 गुना से ज़्यादा हो जाएगा. यह दर आजकल के अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स (Equity Mutual Fund) की औसत मानी जाती है.


अगर रिटर्न 15% सालाना मिले
आज के दौर में 15 फीसदी रिटर्न भी काफी ज्यादा नहीं है. मंथली 10,000 रुपये की SIP पर 30 साल में 9.31 करोड़ रुपये से ज्यादा मिलेंगे. ये 'लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन'की असली ताकत है. 

अगर रिटर्न 20% तक चला गया
अब कल्पना कीजिए कि SIP पर 20 फीसदी का रिटर्न मिल जाए, आपका 10,000 रुपये महीने का निवेश 30 साल के बाद 26.7 करोड़ से हो सकता है. अब आप समझ गए होंगे कि 'पावर ऑफ कम्पाउंडिंग' क्या है. 

अगर किसी को 60 साल के बाद 26 करोड़ रुपये मिलता है और वो इस राशि में से हर महीने 10 लाख रुपये निकालता है (यानी सालाना 1.20 करोड़ रुपये), तो भी 26 करोड़ की राशि कम होने की बजाय बढ़ती रहेगी. यानी मूलधन भी बढ़ेगा और आप हर महीने 10 लाख रुपये निकाल भी पाएंगे.

Advertisement

(नोट: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement