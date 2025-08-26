scorecardresearch
 

आज दो टुकड़ों में बंट जाएंगे HDFC बैंक के स्टॉक, जानिए किसे-किसे मिलेगा ये बोनस शेयर

HDFC Bank Bonus Share: अगर 25 अगस्त तक आपके डिमैट अकाउंट में HDFC बैंक के 10 शेयर हैं तो फिर 10 शेयर मुफ्त में मिलेंगे, ये 10 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे. फिर कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी.

HDFC बैंक ने पहली बार बोनस शेयर दिया है. (Photo: File)

अगर आपके पास देश के सबसे बड़े बैंक HDFC के शेयर हैं, तो आपके लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहने वाला है. HDFC बैंक के शेयर आज दो टुकड़ों में बंट जाएंगे. यानी अगर आपके पास HDFC बैंक का एक शेयर है तो फिर एक अतिरिक्त शेयर बोनस के तौर पर क्रेडिट हो जाएगा. 

मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है. करीब एक महीने पहले ही बैंक ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया था, जिसका एक्स डेट 27 अगस्त था, लेकिन गणेश चतुर्थी की वजह से 27 अगस्त को छुट्टी है, इसलिए एक्स डेट 26 अगस्त निर्धारित किया गया है. ऐसे में जिन निवेशकों के डिमैट अकाउंट में 25 अगस्त तक HDFC बैंक के शेयर जितने शेयर होंगे, उतने ही अतिरिक्त शेयर बोनस के तौर पर मिल जाएंगे, और प्राइस एडजेस्टमेंट 26 अगस्त को हो जाएगा. 

इस बीच सोमवार को HDFC Bank के शेयर 0.29 फीसदी चढ़कर 1969 रुपये पर बंद हुआ. बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15.05 लाख करोड़ रुपये है. पिछले एक साल में इस प्राइवेट बैंक के शेयर ने 20 फीसदी रिटर्न दिया है. 

पहली बार बैंक ने दिया बोनस
दरअसल, प्राइवेट बैंक अपने इतिहास में पहली बार बोनस दिया है. HDFC Bank ने बोर्ड मीटिंग के बाद 1:1 अनुपात पर शेयर बोनस इश्यू की घोषणा की थी. उदाहरण से समझें तो अगर 25 अगस्त तक आपके डिमैट अकाउंट में 10 शेयर HDFC बैंक हैं तो फिर 10 शेयर मुफ्त में मिलेंगे. यानी कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी. हालांकि बोनस शेयर क्रेडिट होने के साथ ही शेयर की कीमत भी आधी हो जाएगी. 

बैंक का कैसा रहा रिजल्‍ट
इस प्राइवेट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजों के साथ ही बोनस की घोषणा की थी. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में HDFC Bank ने साल-दर-साल के आधार पर 12% की ग्रोथ दर्ज की और 18,155 करोड़ रुपये का स्‍टैंडलोन नेट प्रॉफिट (PAT) दर्ज किया. वहीं पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ये आंकड़ा 16,175 करोड़ रुपये था. 

15 लाख करोड़ का है ये बैंक 
भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की इंटरेस्‍ट से इनकम 77,470 करोड़ रुपये की हुई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 73,033 करोड़ रुपये से 6 फीसदी ज्‍यादा है. HDFC Bank का नेट इंटरेस्‍ट इनकम (NII) 5.4% फीसदी बढ़कर 31,440 करोड़ रुपये हो चुका है. कोर नेट इंटरेस्‍ट मार्जिन 3.35% दर्ज किया गया. 

इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 5 रुपये (यानी 500 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड भी दिया है. बैंक का ब्याज व्यय 6.6 प्रतिशत बढ़कर 46,032.23 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 43,196 करोड़ रुपये था. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
