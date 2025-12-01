अचानक चांदी 3500 रुपये महंगी, सोना भी ₹1200 उछला, अब ये हैं Gold-Silver New Rates

सोना-चांदी का भाव (Gold-Silver Price) एक बार फिर गदर मचा रहा है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर खुलने के साथ ही चांदी की कीमत (Silver Price) 3500 रुपये से ज्यादा उछल गई और अपने नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई. सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि सोने का वायदा भाव (Gold Rate) भी 1200 रुपये से ज्यादा चढ़ गया.

Silver नए हाई लेवल पर पहुंची

सबसे पहले बात करते हैं चांदी की कीमत (Silver Price) के बारे में, तो एक बार फिर तूफानी तेजी से भागती नजर आ रही है. एमसीएक्स पर कारोबारी की शुरुआत होने पर ये कीमती धातु अपने पिछले बंद 1,74,981 रुपये प्रति किलो की तुलना में चढ़कर 1,76,452 रुपये पर खुली. इसके बाद वायदा कारोबार में ये तेज रफ्तार से भागने लगी और 15 मिनट के कारोबार के दौरान ही 1,78,489 रुपये के नए हाई लेवल पर जा पहुंची. इस हिसाब से चांदी 3,508 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई.

Gold Rate में भी तगड़ा उछाल

बात सोना भाव की करें, तो ये पीली धातु भी चांदी से कम नजर नहीं आ रही है. 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला Gold Price खुलने के साथ ही चढ़ गया और 1,30,794 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोना 1,29,504 रुपये पर क्लोज हुआ था. यानी एक झटके में Gold 1290 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया.

अभी भी हाई से इतना सस्ता सोना

भले ही सोने की कीमतों में फिर से तेज उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन Gold Rate अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी नीचे बना हुआ है. बता दें कि एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का ऑल टाइम हाई लेवल 1,34,024 रुपये प्रति 10 ग्राम है और सोमवार को आए ताजा उछाल के बाद भी ये इस स्तर से अभी भी 4000 रुपये सस्ता मिल रहा है.

घरेलू मार्केट में सोना-चांदी का भाव

बात अगर घरेलू बाजार में सोना और चांदी की कीमतों के बारे में करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते शुक्रवार को 24 Karat Gold 1,26,591 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं दूसरी ओर चांदी तेजी रफ्तार से भागते हुए 1,64,359 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुई थी.

बता दें कि आईबीजीए के रेट्स देशभर में एक समान रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर ग्राहक को इस दाम में जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़कर देना होता है, जिससे इनकी कीमत बढ़ जाती है.

