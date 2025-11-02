scorecardresearch
 

Gold Rate Fall: तगड़ा उतार-चढ़ाव, फिर भी पिछले हफ्ते सस्ता हुआ सोना, खरीदने से पहले जानें 24 कैरेट का रेट

Gold Rate Fall: कमोडिटी मार्केट में तमाम वैश्विक हलचलों के चलते बीते सप्ताह तगड़ा उतार-चढ़ाव आया. इस बीच सोने का भाव सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू मार्केट से लेकर एमसीएक्स तक फिसला.

Advertisement
X
बीते हफ्ते कभी उछला तो कभी भरभराकर टूटा सोने का भाव (Photo: ITG)
बीते हफ्ते कभी उछला तो कभी भरभराकर टूटा सोने का भाव (Photo: ITG)

सोने की कीमतों (Gold Rates) में बीते हफ्ते तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. कभी ये उछलकर ग्रीन जोन में कारोबार करती नजर आईं, तो अगले ही पल टूट गईं. इस फेरबदल के बावजूद पूरे हफ्ते में सोना सस्ता (Gold Price Fall) ही हुआ है. हालांकि, इससे पहले आई तेज गिरावट की तुलना में ये धीमी रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के वायादा कारोबार में ही नहीं, बल्कि घरेलू मार्केट में भी कीमती पीली धातु कमजोर पड़ी है. अगर आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले 24, 22, 20 और 18 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट जरूर जान लें. 

एमसीएक्स पर सोना इतना सस्ता 
हफ्तेभर में सोने के भाव में आए बदलाव पर नजर डालें, तो एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला गोल्ड रेट आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 224 रुपये कम होकर 1,21,284 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. कारोबार के दौरान ये 1,20,628 रुपये पर ओपन होने के बाद 1,22,325 रुपये तक उछला था. वहीं इसकी तुलना में इससे पिछले शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर को 10 ग्राम सोने का वायदा भाव 1,23,451 रुपये था. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एक सप्ताह में सोना 2167 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. उतार-चढ़ाव की बात करें, तो वायदा कारोबार में ये 1.17 लाख रुपये तक टूटने के बाद फिर से सुधरा था.

घरेलू मार्केट में दम इतना कम 
MCX Gold Rate के बाद अब घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों पर नजर डालें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 24 अक्टूबर की शाम को 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,21,518 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो इस शुक्रवार को कम होकर 1,20,770 रुपये पर बंद हुआ. यानी सोना 748 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुआ है. अलग-अलग क्वालिटी की कीमत देखें, तो...

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver price today 31 October
Gold रेट में उछाल, चांदी का भी बढ़ा दाम, चेक करें 22-24 कैरेट सोने की कीमत 
क्‍या और सस्‍ता होने वाला है सोना-चांदी? अमेरिका फेडरल रिजर्व के फैसले से मिले ये संकेत 
The Choice Gold ETF New Fund Offer (NFO) opened for subscription this week and will remain open until October 31, 2025.
2025 में 53% रिटर्न... गोल्‍ड ETF में आएगी और गिरावट? जानिए क्‍या करें निवेशक 
Gold Demand Fall
इस साल सोना इतना उछला, खरीदने से बचते रहे लोग, डिमांड में तगड़ी गिरावट 
Gold Loses Its Glow When the World Finds Peace
ट्रंप सूत्रधार... ये 4 काम होते ही गोल्ड 1 लाख से नीचे जाएगा! चांदी में भी भारी गिरावट का खतरा 
Advertisement

क्वालिटी                रेट/10 ग्राम

24 कैरेट गोल्ड            1,20,770 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड            1,17,870 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड            1,07,490 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड            97,820 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड            77,900 रुपये/10 ग्राम

आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले Gold-Silver Rate देशभर में समान होते हैं, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर अलग-अलग शहरों में लगने वाले मेकिंग चार्ज और सोने पर लागू 3 फीसदी जीएसटी को जोड़कर इसकी कीमत बढ़ जाती है. 

ज्वेलरी खरीदते समय यहां रखें नजर 
सोने पर छाई महंगाई के बीच जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएं, तो फिर इसकी क्वालिटी के बारे में जांच-परख कर लेना जरूरी है. इसके बार में पता लगाना बेहद ही आसान है. जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं, उस पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क दर्ज होता है, जो उसकी शुद्धता का पैमाना होता है. जैसे 24 कैरेट Gold Jewellery पर 999 अंकित होता है, 22 कैरेट पर 916 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement