गौतम अडानी अब टॉप-20 अमीरों की लिस्ट से भी हुए बाहर, शेयरों में भूचाल

अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी के शेयरों में जो सुनामी आई, उसने गौतम अडानी के साम्राज्य का हिला कर रख दिया है. हर बीतता दिन उनकी नेटवर्थ में बड़ी गिरावट लेकर आ रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, Gautam Adani अब दुनिया 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं.

फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से भी पीछे

Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक, गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में खिसककर 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं. उनकी कुल संपत्ति घटकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है और बीते 24 घंटे में उन्हें 10.7 अरब डॉलर क नुकसान हुआ है. शेयरों में गिरावट के चलते बने हालातों के बीच अब गौतम अडानी फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से भी पीछे हो गए हैं. जुकरबर्ग की कुल नेटवर्थ 69.8 अरब डॉलर है और वे लिस्ट में 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

Adani 24 घंटे में 5 पायदान नीचे खिसके

Gautam Adani गुरुवार को 64.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 16वें नंबर पर थे और महज 24 घंटे में ही वे पांच पायदान नीचे खिसककर 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं. बीते साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अडानी के लिए साल 2023 बेहद खराब साबित हो रहा है. नुकसान की बात करें तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल की शुरुआत से अब तक उनकी 59.2 अरब डॉलर की संपत्ति साफ हो गई है. बीते 10 दिनों में ही उन्होंने 52 अरब डॉलर गवां दिए हैं.

बीते दिन गुरुवार को ये था शेयरों का हाल

बीते एक सप्ताह गौतम अडानी की कंपनियों के स्टॉक्स में जो गिरावट आई है, उसके चलते शेयर बाजार में लिस्टेड उनकी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गया है. गुरुवार को शेयर बाजार में कारोबार बंद होने पर Adani Enterprises Ltd के शेयर में 21.61% फिसलकर 1,694.10 रुपये के लेवल पर, Adani Power Ltd 4.98% टूटकर 202.05 रुपये पर, Adani Wilmar Ltd 5% गिरकर 421.00 रुपये पर पहुंच गए.

वहीं Adani Green Energy Ltd के स्टॉक 10% फिसलकर 1,039.85 रुपये, Adani Total Gas Ltd के शेयर 10% गिरकर 1,707.70 रुपये और Adani Transmission Ltd के स्टॉक 10% की गिरावट के साथ 1,551.15 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. इसके अलावा Adani Ports के शेयर भी 4.66% फिसलकर 472.10 रुपये पर पहुंच गए थे.

मुकेश अंबानी भी Top-10 लिस्ट से बाहर

Gautam Adani की संपत्ति में आई जोरदार गिरावट के चलते जहां वे अब 20 शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं. वहीं Top-10 Billionaires List में शामिल दूसरे भारतीय अरबपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन Mukesh Ambani की नेटवर्थ भी गिरी है और वे भी टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं.

बीते 24 घंटों में 695 मिलियन डॉलर की एक दिनी नुकसान के चलते Mukesh Ambani Net Worth घटकर अब 80.3 अरब डॉलर रह गई है और इतनी संपत्ति के साथ वे ब्लूमबर्ग की बिलेनियर्स रिपोर्ट में 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं. हालांकि, गौतम अडानी को दौलत के मामले में पीछे छोड़ते हुए मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं.

ASM के तहत अडानी की तीन कंपनियां

हर बीतते दिन के साथ गौतम अडानी की कंपनियों का हाल बेहाल होता जा रहा है. इस बीच Stock Market के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने Adani Group की तीन कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स (ASM) के तहत रखने का बड़ा फैसला लिया है. बता दें Hindenburg रिसर्च रिपोर्ट के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे गौतम अडानी को Adani Enterprises का 20,000 करोड़ रुपये फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) फुल सब्सक्राइब्ड होने के बाद भी वापस लेना पड़ा और इसमें निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने पड़े हैं.

Hindenburg की रिपोर्ट में ऐसा क्या?

अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी Hindenburg ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इसमें कुल 88 प्रश्न उठाए गए हैं और ग्रुप पर कर्ज को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं. 'अदानी ग्रुपः हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज़ पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री' नाम की यह रिपोर्ट बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई थी.

इस रिपोर्ट में Adani Group की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल किए गए हैं. हालांकि, गौतम अडानी ने इस रिपोर्ट को निराधार बताया, लेकिन निवेशकों के सेंटिमेंट पर हुए इसके असर को खत्म नहीं कर सके. निवेशकों में घबराहट का ऐसा माहौल बना कि अडानी का पूरा साम्राज्य ही हिल गया.