पहली कंपनी फेल...फिर गांव के इस लड़के ने 3 दोस्तों संग खड़ी कर दी 70000Cr की कंपनी, आज खुला IPO

Lalit Keshre Success Story: ललित ने पहले एक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी Eduflix भी शुरू की थी, जो सफल नहीं रही. इस दौरान उनपर थोड़ा कर्ज बढ़ गया, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने Flipkart में नौकरी पकड़ ली.

Groww का खुल गया है IPO. (Photo: ITG)
Groww का खुल गया है IPO. (Photo: ITG)

शेयर खरीदने-बेचने में इतनी मुश्किलें, इसे आसान बनाया जा सकता है, जब सिस्टम यूजर फ्रेंडली होगा, तो हर कोई इससे जुड़ना चाहेगा. इस सोच के साथ हुई थी Groww की शुरुआत. आज इस कंपनी की वैल्यू करीब 70 हजार करोड़ रुपये है. 

दरअसल, 'Groww' की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैरेज वेंचर्स लिमिटेड का IPO मंगलवार 4 नवंबर को खुल गया है. कभी खरगोन के एक छोटे से गांव लेपा की गलियों में खेलने वाला एक लड़का, जिसे अपने पिता की खेतों की मेहनत देखकर जीवन का मतलब समझ आया, वही आज भारत के करोड़ों निवेशकों के भरोसे का चेहरा बन गया है. जिसका नाम है ललित केशरे, जो इस कंपनी के को-फाउंडर हैं. 

IIT Bombay से पढ़ाई

बचपन में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन भारत की सबसे तेजी से बढ़ती फिनटेक कंपनी का मालिक बनेगा. घर में न तो बड़ा बिज़नेस था, न ही कोई खास सुविधा. बस एक सपना था, इसी सपने ने ललित को पहुंचाया IIT Bombay, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, यहीं से उनकी सोच बदली और एक नई दिशा मिली.

IIT Bombay से पढ़ाई पूरी करने के बाद, ललित ने पहले एक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी Eduflix भी शुरू की थी, जो सफल नहीं रही. इस दौरान उनपर थोड़ा कर्ज बढ़ गया, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने Flipkart में नौकरी पकड़ ली. Flipkart में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भूमिका संभाली, जहां उन्होंने Flipkart Marketplace लॉन्च करने और Flipkart Quick जैसी सर्विसेज़ में काम किया.

इन तीन दोस्तों का मिला साथ

लेकिन यहां भी उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ बड़ा करना था, फिर साल 2016 में ललित ने अपने तीन दोस्तों हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल के साथ मिलकर Groww की नींव रखी. उनका मकसद था कि निवेश को उतना ही आसान बनाना जितना मोबाइल से फोटो लेना. Groww ने शुरुआत की म्यूचुअल फंड्स से, लेकिन जल्द ही स्टॉक मार्केट, ETFs और IPO तक अपनी पहुंच बढ़ा ली. लाखों युवाओं ने पहली बार निवेश करना Groww के ज़रिए ही सीखा. आज Groww 1.19 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ भारत का नंबर-1 ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बनने का खिताब हासिल किया है.

1 करोड़ से ज्यादा Groww के ग्राहक

भारत के छोटे शहरों से लेकर मेट्रो तक, हर जगह Groww का नाम लोगों की जुबान पर है. IPO से पहले ललित और उनकी टीम को ₹600 करोड़ का इंसेंटिव मिला, लेकिन उनका साफ कहना है कि हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक 100 साल चलने वाली कंपनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं.

एक अनुमान के मुताबिक ललित केशरे की नेटवर्थ 26 हजार करोड़ रुपये है. उनकी कंपनी Groww का आईपीओ (IPO) निवेशकों के लिए खुल गया है, जिसकी कुल वैल्यू 6,632 करोड़ रुपये है. उन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन की '100 नेक्स्ट 25' लिस्ट में भी शामिल किया गया है. 

---- समाप्त ----
