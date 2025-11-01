Aadhaar Card Rules: फ्री सर्विस से ऑनलान अपडेट तक... आज से आधार कार्ड के बदल गए ये नियम

आधार अपडेट को लेकर अब लाइन में लगने की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक बड़े बदलाव के तहत UIDAI ने नाम, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की अनुमति दे दी है. 1 नवंबर यानी आज से ही यह बदलाव लागू हो चुका है. यूआईडीआई के इस कदम से कई मामलों में सर्विस सेंटर जाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अपडेट प्रॉसेस को सरल और अधिक यूजर्स फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक बदलावों का ऐलान किया है. नए सिस्टम के तहत कार्डधारक सीधे मायआधार पोर्टल के माध्यम से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे, बशर्ते उनका आधार किसी एक्विट मोबाइल नंबर से जुड़ा हो.
बायोमैट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ के लिए अभी भी आधार सेवा केंद्र में जाना होगा. हालांकि UIDAI सरकारी डेटाबेस में ऑटो वेरिफिकेशन के जुड़ने के बाद मैन्युअल प्रॉसेसे कम होगा, जिससे जल्दी और सटीकता से सुधार करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए चार्ज भी एक साल के लिए फ्री किया गया है. आइए जानते हैं आज से आधार को लेकर क्या-क्या बदल गया है.
आज से आधार में क्या-क्या नियम बदला
पैन-आधार बेस्ड समय सीमा
यूआईडीएआई ने 31 दिसंबर, 2025 से पहले आधार को पैन से जोड़ने की आवश्यकता दोहराई और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, सेवा प्रतिबंध लग सकते हैं, और केवाईसी या रिफंड में देरी हो सकती है.
आधार-पैन लिंक प्रॉसेस