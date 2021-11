PF Interest Deposit: 21.38 करोड़ अकाउंट में पहुंच गया है पैसा, चेक करें अपना खाता!

भारत सरकार ने वित्त-वर्ष 2020-21 के लिए PF का ब्याज खाताधारकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया कि कुल 21.38 करोड़ खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर हो चुका है.

PF Interest Deposit: सोमवार को EPFO ने एक ट्वीट के जरिये बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 21.38 करोड़ खातों में सालाना 8.50 फीसदी के हिसाब से ब्याज ट्रांसफर कर दिया गया है. आपके PF खाते में भी आ चुका होगा, अगर अभी तक आपको SMS नहीं आया है तो आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं.

21.38 crore accounts have been credited with an interest of 8.50% for the FY 2020-21. @LabourMinistry @esichq @PIB_India @byadavbjp @Rameswar_Teli