scorecardresearch
 

7.8 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी... जनवरी से निकलेगा ATM से PF का पैसा!

ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उम्‍मीद की जा रही है कि जनवरी से पीएफ कर्मचारी एटीएम के माध्‍यम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

Advertisement
X
ATM से पीएफ का पैसा जल्‍द. (Photo: File/ITG)
ATM से पीएफ का पैसा जल्‍द. (Photo: File/ITG)

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. ईपीएफओ जनवरी 2026 से एटीएम से पैसा निकालने की सर्विस शुरू कर सकता है. खबरों के मुताबिक, ईपीएफओ की सर्वोच निर्णय लेने वाली संस्‍था CBT अक्‍टूबर के दूसरे सप्‍ताह में होने वाली अपनी आगामी बोर्ड बैठक में ATM से पैसे निकालने की सुविधा को मंजूरी दे सकती है. 

ATM से पैसा निकालने की सुविधा से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्‍हें पैसा निकालने के लिए किसी तरह के ऑनलाइन क्‍लेम की आवश्‍यकता नहीं पड़ेगी. साथ ही लंबे इंतजार की भी जरूरत खत्‍म हो जाएगी. कर्मचारी सीधे एटीएम ब्रांच जाकर ATM से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.  

सीबीटी के एक सदस्य ने मनीकंट्रोल को बताया कि हमें पता चला है कि ईपीएफओ का आईटी ढांचा ATM जैसे ट्रांजेक्‍शन की अनुमति देने के लिए तैयार है. उन्होंने आगे कहा कि एटीएम से पैसे निकालने की एक सीमा होगी, लेकिन इस पर चर्चा होनी बाकी है. 

सम्बंधित ख़बरें

epfo passbook lite feature
EPFO Passbook Light: Balance और Transfer Status देखें 
EPFO का तोहफा... फटाफट मिलेगा PF का पूरा ब्‍यौरा, लॉन्‍च हुआ नया फीचर 
EPFO 3.0 Launch Soon
EPFO 3.0 जल्‍द होगा लॉन्‍च... UPI से ATM तक होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जानिए डिटेल 
The Labour Ministry reported that as of March 31, 2025, 8.15 million pensioners were enrolled under EPS-95, which is managed by the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO).
EPFO ने बदला नियम, अब इन लोगों को भी मिलेगी पेंशन... पहले नहीं था अधिकार 
EPFO
49 लाख EPF कर्मचारियों को मिल रही 1500 रुपये से भी कम पेंशन, सरकारी आंकड़ों में खुलासा!  

मंत्रालय ने आरबीआई से की बात 
लेबर मिनिस्‍ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने ईपीएफओ एटीएम की सुविधा शुरू करने के लिए बैंकों के साथ-साथ, RBI से भी बात की है. अधिकारी ने कहा कि एटीएम सुविधा को एक जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है, क्‍योंकि सरकार लोगों को उनके पीएफ अकाउंट तक ज्‍यादा पहुंच देना चाहती है. 

Advertisement

ईपीएफओ के पास कुल 28 लाख करोड़
ईपीएफओ के तहत अभी 7.8 करोड़ लोग रजिस्‍टर्ड हैं, जिन्‍होंने मिलकर EPFO के पास 28 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा डिपॉजिट किया है. 2014 में यह आंकड़ा- 7.4 लाख करोड़ रुपये और 3.3 करोड़ था. 

PF विड्रॉल के लिए जारी होगा कार्ड 
सूत्रों ने बताया कि संभावना है कि EPFO अपने सदस्यों को एक विशेष कार्ड जारी करेगा, जिससे वे ATM से अपनी राशि का एक हिस्सा निकाल सकेंगे. इस साल की शुरुआत में EPFO ने कस्‍टमर्स के लिए पैसे की उपलब्‍धता को आसान बनाने के लिए ऑटोमैटिव क्‍लेम सेटलमेंट अमाउंट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. इस प्रॉसेस के तहत ऑटोमैटिक सिस्‍टम क्‍लेम की पात्रता की पुष्टि के लिए डिजिटल जांच और एल्‍गोरिदम के एक सेट का उपयोग करती है. पूरी प्रक्रिया सिस्टम-संचालित है और सदस्य के केवाईसी विवरण पर आधारित है. 

विशेषज्ञों का कहना है कि ATM के माध्यम से ईपीएफओ फंड विड्रॉल की अनुमति देने से सदस्यों के लिए धन तक पहुंच अधिक सुविधाजनक हो जाएगी. खासतौर से इमरजेंसी के समय में, क्योंकि वर्तमान में विड्रॉल में अक्सर प्रक्रियागत देरी और कागजी कार्रवाई शामिल होती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement