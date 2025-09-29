scorecardresearch
 

ट्रंप की एक और धमकी- बाहरी फिल्मों पर लगाएंगे 100% टैरिफ, इन देशों के लिए 'संकट'

Donald Trump New Announce: ट्रंप की 'मेड इन अमेरिका' नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है, उन्होंने पहले भी विभिन्न देशों और उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं, खासकर चीन और भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर.

Advertisement
X
फिल्म उद्योग को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान. (Photo: AI Generated)
फिल्म उद्योग को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान. (Photo: AI Generated)

टैरिफ को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर धमकी दी है. अब फिल्म उद्योग पर उनकी टेढ़ी नजर है. ट्रंप द्वारा अब दावा किया जा रहा है कि वे अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों (Films Made Outside The US) पर 100% तक टैरिफ लगाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि वे विदेशी फर्नीचर आयात (Imported Furniture) पर भी भारी शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वह अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप की मानें तो फिल्म निर्माण का व्यवसाय दूसरे देशों ने अमेरिका से चुरा लिया है, ठीक वैसे ही जैसे 'किसी बच्चे से कैंडी चुराना'. अमेरिका में फिल्म उद्योग को फिर से स्थापित करने के लिए टैरिफ लगाना जरूरी है.

फिल्म उद्योग पर ट्रंप की नजर 

सम्बंधित ख़बरें

Indian Economy
टैरिफ-टैरिफ खेलता रहे अमेरिका, नहीं रुकेगा भारत... एक और गुड न्यूज! 
trump over soyabean export amid china tax
सोयाबीन संकट: Trump के लिए सिरदर्द, चीन ने रोकी US खरीद 
Donald Trump Big Tension
ट्रंप के साथ हो गया खेल, कौन खरीदेगा मक्का-सोयाबीन? चीन-भारत ने मिलकर पलटी बाजी 
Trump Tension Soyabean
Trump के लिए सिरदर्द बनी सोयाबीन, चीन की रोक से संकट  
US कॉमर्स सेक्रेटरी ने भारत सहित कई देशों का नाम लिया
'भारत को दुरुस्त करने की जरूरत, ट्रंप की शर्तें...', अमेरिकी मंत्री का बड़बोलापन 

ट्रंप का दावा है कि बाहरी बनी फिल्मों ने खासकर कैलिफोर्निया को अतिरिक्त रूप से प्रभावित किया गया है, इसको लेकर उन्होंने वहां के गवर्नर पर भी तंज कसा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'कैलिफोर्निया अपने कमजोर गवर्नर के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसलिए, इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान के तौर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा.'

Advertisement

ट्रंप के मुताबिक, यह नई नीति न सिर्फ फिल्मों पर लागू होगी, बल्कि फर्नीचर प्रोडक्शन पर भी होगी, उन्होंने कहा कि उत्तरी कैरोलाइना राज्य ने फर्नीचर उद्योग को खो दिया है, क्योंकि यह चीन और अन्य देशों को सौंप दिया गया है. इसलिए वे ऐसे देशों पर जो फर्नीचर अमेरिका में नहीं बनाते हैं, उनपर टैरिफ लगाएंगे.

किन देशों पर हो सकता है असर

हालांकि फिलहाल ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये टैरिफ का स्वरूप कैस होगा, क्या ये डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों (Online Streaming) या अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण (International Co-Productions) पर लागू होंगे या नहीं. 

यह कदम ट्रंप की 'मेड इन अमेरिका' नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है, उन्होंने पहले भी विभिन्न देशों और उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं, खासकर चीन और भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर. अगर अमेरिका बाहरी फिल्मों पर टैरिफ लगाता है तो फिर इसका असर दिखने को मिल सकता है.  

वैसे अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्रीज दुनिया में सबसे मजबूत है. हॉलीवुड (अमेरिकी सिनेमा) को विश्व स्तर पर ब्रांड माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोरियन फिल्में और ड्रामा का क्रेज़ अमेरिका में तेजी से बढ़ा है.

चीन और हांगकांग की बनी मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्मों की अमेरिका बड़ी फैन फॉलोइंग है. कैलिफोर्निया में चीनी समुदाय काफी ज्यादा है, इसलिए चीनी फिल्में भी यहां रिलीज़ होती हैं. इसके अलावा भारत, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको और यूरोप की फिल्में वहां दिखाई और देखी जाती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement