डिफेंस में कौन-सा स्टॉक बेस्ट, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदें इन 4 कंपनियों के शेयर, इतनी होगी कमाई

दुनियाभर में तनाव का माहौल है, ऐसे में हर देश अपना रक्षा बजट बढ़ाने में जुटा है, जब रक्षा बजट बढ़ेगा तो उससे जुड़ी कंपनियां को फायदा होगा. इसी कड़ी पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. ICICI Securities ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कई डिफेंस कंपनियों को रेटिंग दी है. इसमें चार कंपनियों को ‘Buy’ की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि कुछ को Add और Hold रेटिंग मिली है.

इन कंपनियों को खरीद सकते हैं...

रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), Astra माइक्रोवेव, आजाद इंजीनियरिंग और सोलर इंडस्ट्रीज को ‘Buy’ रेटिंग दी गई है. इनमें HAL का टारगेट प्राइस 5,800 रुपये, एस्ट्रा माइक्रोवेव का 1,190 रुपये और आजाद इंजीनियरिंग का 1,882 रुपये तय किया गया है. निजी क्षेत्र की सोलर इंडस्ट्रीज को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है. Zen Technologies के लिए 'Hold' की रेटिंग और Dynamatic Technologies के लिए 'Reduce' की रेटिंग दी है.

सरकारी ऑर्डर से बढ़ी उम्मीदें

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने करीब 67,000 करोड़ रुपये के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. वहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने HAL के लिए 97 तेजस Mk-1A और 6 नेत्र Mk-2 विमान के सौदे को हरी झंडी दी है. यह ऑर्डर करीब 62,000 करोड़ रुपये का है. इससे HAL समेत अन्य डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर बुक को मजबूती मिलेगी.

कंपनियों को मिले नए कॉन्ट्रैक्ट

Astra माइक्रोवेव को ग्राउंड-बेस्ड रडार अपग्रेड के लिए 135 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. PTC इंडस्ट्रीज को ब्रह्मोस से 110 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नौसेना को दो फ्रिगेट्स डिलीवर किए हैं. वहीं HAL को तीसरी LCA उत्पादन लाइन के लिए सर्टिफिकेशन भी मिल गया है. इसके अलावा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDSL) को फ्लोटिंग ड्राई डॉक के निर्माण की मंजूरी दी गई है.



ICICI Securities का कहना है कि आने वाले समय में HAL, BEL, BDL, एस्ट्रा माइक्रोवेव और अन्य कंपनियों के पास बड़े ऑर्डर बुक हैं. अकेले HAL के पास एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के संभावित ऑर्डर हैं. वहीं BEL को 27,000 करोड़ रुपये और BDL को 5,000 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर मिलने की संभावना जताई गई है.

ICICI Securities के अनुसार, Astra Microwave के पास ₹1,300 करोड़, BEL के पास ₹27,000 करोड़ (QRSAM को छोड़कर), HAL के पास ₹1 लाख करोड़ से अधिक (जिसमें Su-30 अपग्रेड, Tejas Mk-2 और RoH ऑर्डर शामिल हैं), Bharat Dynamics Ltd (BDL) के पास ₹5,000 करोड़, Zen Technologies के पास ₹800 करोड़ (H1 FY26) और MIDHANI के पास ₹1,200 करोड़ के संभावित ऑर्डर हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में HAL शीर्ष प्राथमिकता है, जबकि निजी क्षेत्र में Astra माइक्रोवेव, आजाद इंजीनियरिंग और सोलर इंडस्ट्रीज को अहम माना गया है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

