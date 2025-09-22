अचानक DDA की वेबसाइट डाउन... फिर फ्लैट्स Sold Out, लोगों ने कहा- ये स्कैम है!

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की जन साधारण आवास योजना 2025 के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित कुल 1172 फ्लैट्स के लिए 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू होनी थी. जिन लोगों प्लैट के लिए आवेदन किए थे, सभी दिल्ली में आशियाने की उम्मीद लेकर बुकिंग को तैयार थे. क्योंकि फ्लैट्स का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होना था.

लेकिन अब तमाम आवदेकों की शिकायत है कि दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू होनी थी, उससे पहले 11.50 बजे से ही वेबसाइट डाउन हो गई. सर्वर डाउन होते ही डीडीए के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो बताया कि टेक्निकल इश्यू है, उसे सही किया जा रहा है. हालांकि DDA ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है कि काफी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट स्लो हो गई थी, जिससे कुछ लोगों को दिक्कतें आईं.

बुकिंग में दिक्कतों से लोग परेशान

इस बीच दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले हर्ष ने बताया कि उन्होंने 2 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसका आवेदन शुल्क 5000 रुपये दिया था. आज 22 सितंबर को जब फ्लैट की बुकिंग करनी थी, तो साइट ही नहीं खुली. 12 बजे से 3 बजे तक वेबसाइट डाउन रही और बीच में एक-दो बार पेज खुला तो कैप्चा ही अपलोड नहीं हुआ.

वहीं, जामिया नगर इलाके के जीशान ने बताया कि उन्होंने द्वारका सेक्टर 14 में DDA फ्लैट के लिए अप्लाई किया था. जब बुकिंग करने बैठे तो कई बार ट्राई करने के बाद स्लो साइट खुली और स्क्रीन पर कैप्चा और अन्य अप्लाई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दिए. वहीं, गोविंदपुरी इलाके के रहने वाले सत्यपाल यादव ने भी यही जानकारी दी.

लोगों की शिकायत है कि इसके पीछे कोई साजिश है, जिस वजह अचानक वेबसाइट डाउन हो गई और आम आदमी अब ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि कुछ घंटे के बाद वेबसाइट पर सभी फ्लैट्स Sold Out दिखने लगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लोग DDA को टैग कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

आवदेश डीडीए से जांच की मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने फ्लैट बुकिंग की है, उनके IP एड्रेस की जांच होनी चाहिए. लोगों का कहना है कि हर वेबसाइट पर जो भी होता है, वो सब कुछ सर्वर के लॉग्स में रिकॉर्ड होता है, किसने कब लॉगिन किया, कहां से किया, क्या एरर आया, किसने बुकिंग पूरी की वगैरह. आवदेक जानना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम की गलती थी या कुछ और?

किस इलाके में कितने फ्लैट्स (कुल संख्या- 1172)

नरेला (ईडब्ल्यूएस): 672 फ्लैट, कीमत- 9.18 लाख रुपये से 27.86 लाख रुपये तक

लोकेनायकपुरम (ईडब्ल्यूएस): 108 फ्लैट, कीमत- 29.60 लाख रुपये से 32.62 लाख रुपये तक

रोहिणी (जनता): 97 फ्लैट्स, कीमत- 14.59 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक

टोडापुर (जनता): 3 फ्लैट, कीमत 18.02 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये तक

द्वारका सेक्टर 14 (ईडब्ल्यूएस): 241 फ्लैट, कीमत 34.74 लाख रुपये से 35.32 लाख रुपये तक

द्वारका सेक्टर 19 बी (ईडब्ल्यूएस): 3 फ्लैट, कीमत 26.77 लाख रुपये

द्वारका मंगला पुरी (ईडब्ल्यूएस): 48 फ्लैट, कीमत 32.32 लाख रुपये से 33.43 लाख रुपये तक

हालांकि इस बार दिल्ली के रोहिणी और द्वारिका जैसे इलाकों में भी फ्लैट्स के लिए आवेदन किए गए, जहां फ्लैट्स की संख्या बेहद कम थी और आवदेकों की संख्या काफी ज्यादा. इसलिए कुछ ही लोगों को फ्लैट्स मिल पाए.

रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 11 सितंबर 2025

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 21 सितंबर 2025

बुकिंग की तारीख: 22 सितंबर 2025

आवंटन प्रक्रिया: पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर

