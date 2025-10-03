भारत में पानी सस्ता है या कच्चा तेल? गजब की रिपोर्ट... इन देशों में 20 रुपये में 8 लीटर पेट्रोल

पानी महंगा या है कच्चा तेल? यह तुलना सुनने में अजीब लग सकती है. लेकिन अगर कच्चे तेल की मौजूदा कीमत को एक लीटर सीलबंद पानी की बोतल से तुलना करें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं. दरअसल, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिर रहे हैं.

भारत में आमतौर पर एक लीटर सीलबंद पानी करीब 20 रुपये में मिलता है. एक लीटर 'Rail Neer' की कीमत घटकर 14 रुपये तक हो गई है. हालांकि प्रीमियम ब्रांड जैसे 'Himalayan' एक लीटर पानी 70 रुपये से बिकता है. पानी की कीमत उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर बहुत निर्भर करती है.

पेट्रोल की कीमत Vs सीलबंद पानी बोतल

अब अगर तेल की बात करें तो दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए 94.77 रुपये चुकाने पड़ते हैं. लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं, जहां तेल पानी से सस्ता बिकता है. एक बैरल कच्चे तेल में करीब 159 लीटर होता है. हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बैरल की कीमत लगभग 5500–5800 रुपये रही है. इसका मतलब है कि कच्चे तेल का एक लीटर करीब 36–38 रुपये पड़ता है. यह केवल कच्चे तेल की लागत है, इसमें रिफाइनिंग, टैक्स और ट्रांसपोर्ट जैसे खर्च शामिल नहीं हैं.

बता दें, कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल योग्य नहीं होता है. तेल को रिफाइन और प्रोसेस करने में और भी खर्च जुड़ता है. लेकिन अगर पानी और पेट्रोल की कीमत की तुलना करें रोजमर्रा के हिसाब से पीने का पानी तेल से सस्ता है. वहीं, प्रीमियम ब्रांड पानी से तुलना में यह अंतर उल्टा भी हो सकता है.

क्रूड ऑयल (Petroleum Barrel)

1 बैरल= 42 US गैलन (यानी लगभग 159 लीटर)

अभी कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) की वैश्विक कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल से भी कम है.

भारत में MCX पर कच्चे तेल का भाव लगभग ₹5,500–5,800 प्रति बैरल है.

इस हिसाब से एक लीटर कच्चे तेल की कीमत = ₹5,800÷ 159= लगभग ₹36.5 प्रति लीटर है.

यानी एक लीटर कच्चा तेल करीब 36 रुपये का बैठता है.

जबकि एक लीटर सीलबंद पानी भारत में आमतौर पर ₹20 या उसके आसपास बिकता है.

ब्रॉन्डेड Himalayan 1 लीटर पानी ₹72 में मिलता है.



इन देशों में पानी से काफी सस्ता तेल

अमेरिका के पड़ोसी देश वेनेजुअला (Venezuela) में कच्चे तेल (Crude Oil) का विशाल भंडार है. यहां एक लीटर पेट्रोल (गैसोलिन) 3 रुपये में बिक रहा है. दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल फिलहाल लीबिया में बिक रहा है, जहां एक लीटर पेट्रोल का भाव 2.43 रुपये है. इसके बाद ईरान में 2.52 रुपये लीटर बिक रहा है. यानी 20 रुपये में करीब 8 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा. यानी एक लीटर पानी की कीमत 8 लीटर पेट्रोल के बराबर है.

