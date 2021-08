Bank Holidays in August: अगले पांच दिन इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक, लिस्ट देखकर घर से निकलें

Bank Holidays in August 2021: अगर आपको अगले पांच दिन में बैंक का कोई कामकाज निपटाना है तो यह खबर आपके लिए काफी उपयोगी है. अगले पांच दिन में कई शहरों में 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, (Banks to remain close next 5 days) इसलिए घर से निकलने से पहले यहां दी गई लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए.

अलग-अलग शहरों में बैंकों के हॉलिडे की लिस्ट देखकर आप यह पुख्ता कर लीजिए कि आपके शहर में बैंक किस दिन बंद रहेंगे. इसके मुताबिक आप अपने काम की प्लानिंग कर सकते हैं.

लगातार पांच दिन बैंकों में हॉलिडे

अलग-अलग शहरों के मुताबिक बैंकों में 19 अगस्त यानी गुरुवार को मुहर्रम की बंदी, 20 अगस्त को ओणम की छुट्टी और 21 अगस्त को थिरुवोणम की छुट्टी रहेगी. 22 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा. इसी तरह 23 अगस्‍त, सोमवार को श्री नारायण गुरु जयंती के मौके पर कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस तरह लगातार पांच दिन तक बैंकों में कहीं न कहीं हॉलिडे रहेगा.

ये हैं घोष‍ित अवकाश

19 अगस्त को मुहर्रम की वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इस दिन अगरतला, अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

इसी तरह, ओणम की वजह से 20 अगस्त को बेंगलुरु, चेन्‍नई, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे. 21 अगस्त को थिरुवोणम और 23 अगस्‍त को श्री नारायण गुरु जयंती के मौके पर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंकों में अवकाश होगा.

रिजर्व बैंक की लिस्ट के मुताबिक पूरे देश के अलग-अलग इलाकों के लिए अगस्त महीने में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी है. हालांकि इसमें कई क्षेत्रीय हॉलिडे हैं यानी किसी खास दिन हो सकता है कि बैंक एक राज्य में बंद रहें तो दूसरे राज्य में खुलें. इसलिए आपको बैंक में किसी भी काम में जाने से पहले इस पूरी सूची को ध्यान से देखना चाहिए.



अगस्त 2021 में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

1 अगस्त- रविवार

8 अगस्त- रविवार

13 अगस्त- पैट्रियट टे- इंफाल में बैंक बंद

14 अगस्त- महीने का दूसरा शनिवार

15 अगस्त- रविवार

16 अगस्त- पारसी नववर्ष (शहंशाही)- बेलापुर, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद

19 अगस्त- मुहर्रम (अशूरा)- अगरतला, अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में बैंक बंद

20 अगस्त- मुहर्रम/फर्स्ट ओणम- बेंगलूरु, चेन्नई, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद

21 अगस्त- थिरुवोणम- कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद

22 अगस्त- रविवार

23 अगस्त- श्री नारायणा गुरु जयंती- कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद

28 अगस्त- महीने का चौथा शनिवार

29 अगस्त- रविवार

30 अगस्त- जन्माष्टमी/कृष्ण जयंती- अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद

31 अगस्त- श्री कृष्ण अष्टमी- हैदराबाद में बैंक बंद