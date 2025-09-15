3.5 लाख कमाई, आज इस IPO में पैसे लगाने के लिए उमड़े लोग... टूटे रिकॉर्ड, Details

आईपीओ तो आए दिन आते रहते हैं, लेकिन आज जो IPO बंद हुआ, उसने तहलका मचा दिया है. इस आईपीओ को उम्मीद से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है. दरअसल, रेलवे और मेट्रो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी Airfloa Rail Technology Limited के SME IPO को लेकर निवेशकों में जोरदार उत्साह देखने को मिला.

आईपीओ के लिए निवेशक उमड़े

Airfloa Rail Technology का आईपीओ 11 सितंबर को खुला था और 15 सितंबर यानी आज बंद हुआ. कंपनी का इश्यू साइज ₹91.10 करोड़ है, जिसमें कुल 65,07,000 शेयर जारी किए गए. इस IPO का प्राइस बैंड ₹133 से ₹140 प्रति शेयर तय किया गया है. खास बात यह है कि इसकी लिस्टिंग BSE SME पर 18 सितंबर को होगी. इस IPO का न्यूनतम लॉट साइज 1000 शेयर है, और कम से कम 2 लॉट में आवेदन करना जरूरी है. यानी कम से कम निवेश ₹2.80 लाख करना होगा.

निवेशक इस कंपनी को रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं जैसे वंदे भारत ट्रेन और कानपुर मेट्रो से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए IPO में निवेश के लिए लोग उमड़ पड़े हैं. पहले दिन ही इश्यू 4.15 गुना सब्सक्राइब हुआ था. लेकिन तीसरे दिन इस IPO को रिकॉर्ड तोड़ 301 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. सबसे ज्यादा NII कैटेगरी करीब 350 गुना भरा. रिटेल निवेशकों की तरफ से जोरदार उत्साह देखने को मिला और इस कैटेगरी में आरक्षित हिस्सेदारी 330 गुना तक सब्सक्राइब हो गई. इस IPO को साल का सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ कहा जा रहा है.

कंपनी इस IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग नई मशीनरी और उपकरण खरीदने, बिजनेस को बढ़ाने और कुछ कर्ज चुकाने में करेगी. Airfloa Rail Technology रेल, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में घटकों के निर्माण का काम करती है.

IPO डिटेल्स:

Price Band: ₹133–₹140 प्रति शेयर.

Lot Size: 1,000 शेयर, कम से कम 2 लॉट लगाने होंगे (यानी ₹2,80,000 निवेश की न्यूनतम राशि)

लिस्टिंग डे: BSE SME पर 18 सितंबर को.

इस IPO की सबसे बड़ी चर्चा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) रही. सोमवार को GMP बढ़कर करीब 125% तक पहुंच गया है. इसका मतलब यह है कि निवेशक लिस्टिंग डे पर बड़े मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं. अगर लिस्टिंग GMP के आस-पास हुई तो निवेशक को ₹2.8 लाख के निवेश पर ₹3.3–3.5 लाख का मुनाफा मिल सकता है. हालांकि, SME प्लेटफार्म पर लिस्टिंग होने के कारण इसमें तरलता (liquidity) और उच्च उतार-चढ़ाव का जोखिम भी रहेगा. साथ ही, कंपनी का कारोबार सरकारी ठेकों और रेलवे पर काफी निर्भर है.

संभावित लिस्टिंग प्राइस (GMP के आधार पर)

अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 2000 शेयरों के दाम मूल्य अनुमानित लाभ

GMP 120% ₹308 (140+168) ₹6,16,000 ₹3,36,000

GMP 125% ₹315 (140+175) ₹6,30,000 ₹3,50,000

यह कैलकुलेशन केवल Grey Market Premium (GMP) पर आधारित अनुमान है. असली लिस्टिंग प्राइस मार्केट सेंटीमेंट और डिमांड पर निर्भर करेगा.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

