कितनी हो गई आज आपकी AGE, निकालने का ये आसान तरीका पता है आपको?

आप अगर कंपेटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर फॉर्म भरते समय आपको अपनी वर्तमान Age भरने को कहा जाता होगा. आप कितने साल के हैं, ये कैलकुलेट करना तो आसान है लेकिन साल के साथ-साथ महीना और दिन कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है. इसके लिए आप कॉपी और कलम लेकर उम्र को कैलकुलेट करते होंगे. हालांकि, हर कोई Age Calculate नहीं कर पाता है. लेकिन आज का जमाना कंप्यूटर और Apps का है और आप चुटकी बजाकर अपना Age कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका केवल सही तरीका मालूम होना चाहिए.

जानिए उम्र कैलकुलेट करने का तरीका (How to Calculate Age)

1. सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में टाइप कीजिए 'Age Calculator'

2. अब आपके सामने कई वेबसाइट के ऑप्शन आएंगे. इन Options में से किसी एक पर क्लिक कीजिए.

3. यहां अपनी जन्म की तारीख (Date of Birth) डालिए.

4. अब आपको जिस डेट तक AGE कैलकुलेट करनी है, उसे डालिए.

Mobile App के जरिए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं Age

1. Google Play Store या Apple App Store पर जाइए.

2. Age Calculator सर्च कीजिए.

3. सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए और अच्छे रिव्यू वाले App को डाउनलोड करिए.

4. डाउनलोड किए गए App को ओपन करिए.

5. यहां अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए.

6. अब आपको जिस डेट तक AGE कैलकुलेट करनी है, वह डालिए.

Excel Sheet के जरिए

अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको कंपनी के सभी कर्मचारियों की AGE निकालनी है तो ऑनलाइन सभी का अलग-अलग ऐज निकालना काफी मुश्किल काम हो जाएगा. हालांकि, आप Spreadsheet या Excel Sheet के जरिए यह काम काफी आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और उसके बाद फॉर्मूला सेट करना होगा. इससे आप मिनटों में अपने कर्मचारियों का Age निकाल पाएंगे. आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं.