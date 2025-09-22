scorecardresearch
 

अडानी की ये कंपनी बनी रॉकेट, शेयर 5 हिस्सों में बंटा... फिर 20% की तूफानी तेजी

Adani Power Share: अडानी पावर के शेयर आज 5 हिस्सों में बंटते ही सरपट भाग रहे हैं.

अडानी पावर के शेयर में जोरदार तेजी. (Photo: ITG)
अडानी पावर के शेयर में जोरदार तेजी. (Photo: ITG)

अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में सोमवार को भी शानदार तेजी देखी जा रही है. सबसे ज्यादा तूफानी तेजी अडानी पावर (Adani Power) में है, शेयर में 20 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है. 

दरअसल, अडानी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अडानी पावर ने 22 सितंबर 2025 को अपने स्टॉक स्प्लिट (शेयर विभाजन) का रिकॉर्ड डेट घोषित किया है. इसके तहत कंपनी ने प्रत्येक एक 10- रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 5 हिस्सों में Split करने का फैसला किया है. स्प्लिट के बाद एक शेयर की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी. यानी आज से अडानी पावर के शेयर 5 हिस्सों में बंट जाएंगे.

अडानी पावर के शेयर आज 5 हिस्सों में बंटते ही सरपट भाग रहे हैं. सुबह शेयर 148.20 रुपये पर ओपन हुआ, और 147.30 रुपये तक गिरकर गया. लेकिन फिर शेयर ने तेजी पकड़ी, सुबह 11 बजे शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ 170.20 रुपये पहुंच गया. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 64,912 करोड़ रुपये हो गया है. इससे पहले शुक्रवार को Adani Power के शेयर BSE और एनएसई दोनों पर 700 रुपये से ऊपर बंद हुआ था.

5 साल में 18 गुना पैसा

बता दें, पिछले 6 महीने में ही अडानी पावर के शेयर 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं. जबकि दो साल में करीब 100 फीसदी का रिटर्न मिला है. वहीं पिछले 5 साल में अडानी पावर के शेयर ने 1700 फीसदी का रिटर्न दिया है.

स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर की कीमत कम दिखने के बावजूद, बाजार में इसके प्रति उत्साह बना हुआ है. निवेशकों को छोटे-छोटे हिस्सों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कम कीमत के शेयर आमतौर पर अधिक लिक्विडिटी होते हैं और अधिक निवेशकों को आकर्षित करते हैं. इस तरह के शेयर विभाजन (stock split) से निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है. हालांकि इससे मार्केट कैप पर कोई असर नहीं पड़ता है. 

अडानी पावर के बारे में 

अडानी पावर, अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप एनर्जी कंपनी है. अडानी पावर की स्थापना 1996 में हुई थी. इसका मुख्यालय अहमदाबाद (गुजरात) में है. 2025 तक यह कंपनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन ऊर्जा) में भी निवेश कर रही है. अडानी पावर की कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 13,600 मेगावाट (MW) से ज्यादा है.

इसके पावर प्लांट्स गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं. कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कोयला-आधारित बिजली उत्पादक मानी जाती है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद करें)

