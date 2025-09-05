'गब्बर सिंह' टैक्स कहने और 91% टैक्स लगाने वाले आज GST का श्रेय ले रहे, ये हमारी जीत: निर्मला सीतारमण

Nirmala Sitharaman exclusive interview: GST काउंसिल ने 3 सितंबर को एक बड़े सुधार को मंजूरी दी. जिसके तहत 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गईं और अब केवल 5% और 18% की दो टैक्स दर की बात कही गई. GST दरों में ऐतिहासिक कटौती के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है. इस दौरान उन्होंने GST से जुड़े हर सवालों का जवाब दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की ओर से GST को गब्बर सिंह टैक्स कहने को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज 91 फीसदी टैक्स लगाने वाले GST का श्रेय ले रहे हैं.

GST का प्रेरणा विपक्षी दलों ने दिया?

निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से जीएसटी को समर्थन मिल रहा है वही काफी है. 'गब्बर सिंह टैक्स' बोलने वाले आज इसका श्रेय लेने में जुटी है. ये बात मुझे समझ नहीं आया कि जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय इनकम टैक्स पर 91 फीसदी टैक्स लेती थी वो आज GST को बेहतर बनाने की क्रेडिट ले रही है. उनके जमाने के सरकार में अगर कोई 100 रुपया कमाता था तो 91 रुपये टैक्स लगता था.

क्या एक दर संभव है?

वर्तमान में चार से दो GST स्लैब पर आने के बाद, एक GST दर लागू करने की संभावना पर सवाल उठा. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा, यह अभी संभव नहीं है और भविष्य में, जब देश का विकास स्तर अधिक समान होगा, तब इस पर विचार किया जा सकता है. देश के विभिन्न हिस्सों में विकास के असमान स्तरों की वजह से फ़िलहाल ऐसा नहीं किया जा सकता.

