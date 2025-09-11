scorecardresearch
 

2.5 BHK क्या है, कैसे यह 2 BHK से बेहतर, मिडिल क्लास लोगों को क्यों आ रहा है पसंद?

बड़े शहरों में 2.5 BHK का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है जो लोग 3 BHK अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कम बजट में ये फ्लैट लेने का ऑप्शन है जिसमें वो 3 BHK जैसी सुविधाएं ले सकते हैं.

2.5 BHK क्यों है लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन? (Photo-AI Generated)
आमतौर पर जब लोग घर घरीदने या किराए पर लेने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले मन में BHK का ख्याल आता है. BHK का मतलब है "बेडरूम, हॉल, किचन" यह शब्द घर के आकार को परिभाषित करने का एक तरीका है. हम सभी 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के बारे में तो जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसने घर खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित किया है वो है 2.5 BHK.

2.5 BHK का मतलब है कि घर में दो बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और एक अतिरिक्त छोटा सा कमरा. यह आधा कमरा एक स्टैंडर्ड बेडरूम से छोटा होता है, आमतौर पर ये 8x10 फीट या उससे कम होता है, और इसमें अक्सर अटैच्ड बाथरूम नहीं होता. इस छोटे से कमरे के कारण ही इसे "2.5" BHK कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ का फ्लैट 15.60 करोड़ रुपये में बिका, क्यों फिल्म स्टार्स बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी?

2.5 BHK क्यों है ख़ास?

2.5 BHK का कॉन्सेप्ट मेट्रो सिटीज के लोगों के लिए काफी बेहतर साबित हुआ है. बड़े शहरों में जगह की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण बड़े घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, वहां 2.5 BHK एक समझदारी भरा और किफायती विकल्प बनकर उभरा है. यह आधा कमरा कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे खास बनाता है.

कोविड-19 महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम (work from home) का चलन बढ़ा है. ऐसे में, यह छोटा कमरा घर से काम करने वालों के लिए एक शांत और समर्पित वर्कस्पेस बन सकता है. छात्र इसे अपने पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए यह कमरा एक सुरक्षित प्लेरूम या नर्सरी के रूप में बहुत उपयोगी हो सकता है. यह बच्चों को खेलने और आराम करने के लिए एक अलग जगह देता है. कई भारतीय परिवार एक अलग पूजा घर चाहते हैं. यह छोटा कमरा इस जरूरत को पूरा कर सकता है. वहीं अचानक आए मेहमानों या दूर के रिश्तेदारों के ठहरने के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे आप अतिरिक्त सामान रखने के लिए स्टोर रूम के जगह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट का नया ट्रेंड को-लिविंग क्या है? Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है

 2.5 BHK उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें 2 BHK छोटा लगता है, लेकिन वे 3 BHK का खर्च नहीं उठाना चाहत. यह किफायती कीमत पर 3 BHK जैसी फंक्शनैलिटी देता है, जिससे यह मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है.

2.5 BHK, 2 BHK और 3 BHK से कैसे अलग है?

2.5 BHK को समझने के लिए, इसकी तुलना 2 BHK और 3 BHK से करना जरूरी है. यह तुलना बजट, जगह और उपयोगिता के आधार पर की जा सकती है.

एक 2 BHK में दो बेडरूम, एक हॉल और एक किचन होता है, जो एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त है. हालांकि, इसमें अक्सर कोई अतिरिक्त जगह नहीं होती. वहीं, 2.5 BHK में एक अतिरिक्त कमरा होता है. ये अतिरिक्त कमरा घर की उपयोगिता को काफी बढ़ा देता है. 2.5 BHK, 2 BHK की तुलना में थोड़ा महंगा होता है, लेकिन यह 3 BHK से काफी कम होता है. एक 3 BHK में तीन पूरे बेडरूम होते हैं, जो 2.5 BHK के आधे कमरे से काफी बड़े होते हैं. 3 BHK का कुल कारपेट एरिया (carpet area) 2.5 BHK से ज्यादा होता है.

शहरों में, 2.5 BHK फ्लैट्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ये किफायती और उपयोगी हैं. इसलिए, इनका रीसेल रेट भी अच्छा हो सकता है.
 

 

