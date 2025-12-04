scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सोनू निगम ने रेंट पर दी अपनी प्रॉपर्टी, हर महीने मिलेगा 19 लाख किराया

बॉलीवुड सेलेब्स के लिए रियल एस्टेट सेक्टर कमाई का दूसरा बड़ा जरिया बन गया है. सिंगर सोनू निगम ने अपनी एक कमर्शियल यूनिट किराए पर दी है जिससे उनको हर महीने लाखों की कमाई होगी.

Advertisement
X
सोनू निगम किराए से लाखों की करेंगे कमाई (Photo-ITG)
सोनू निगम किराए से लाखों की करेंगे कमाई (Photo-ITG)

बॉलीवुड सेलेब्स अब सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट में निवेश करके भी मोटा पैसा कमा रहे हैं. मशहूर गायक सोनू निगम भी इस सूची में शामिल हो गए हैं. सोनू निगम ने मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित व्यावसायिक केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के पास अपनी एक बड़ी कमर्शियल यूनिट किराए पर दी है.

सोनू निगम को इस प्रॉपर्टी से हर महीने 19 लाख रुपये का किराया मिलेगा. मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट इलाके में स्थित ट्रेड सेंटर बीकेसी में 4,257 वर्ग फुट की अपनी व्यावसायिक यूनिट लीज पर दी है. यह संपत्ति 5 साल के लंबे अनुबंध के लिए किराए पर दी गई है, जिसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2025 में पंजीकृत किया गया था. 

यह भी पढ़ें: UP के ये शहर बनने वाले हैं रियल एस्टेट का हब, निवेश कर पा सकते हैं मोटा मुनाफा

सम्बंधित ख़बरें

Kannada director reacts to Sonu Nigam's apology.
सोनू ने श्रीनगर में अजान के दौरान रोका कॉन्सर्ट, चर्चा में आया पुराना विवाद 
Chhathi Maiya Top 5 song
छठ पर्व पर जरूर सुनें ये 5 सुपरहिट गीत, सुनकर झूम उठेगा आपका भी मन 
सोनू निगम से पहले किशोर कुमार भी यह पुरस्कार मिल चुका है.(Photo:screengrab)
लता दीदी के जन्मदिन पर खास अवॉर्ड, छलक पड़े प्लेबैक सिंगर सोनू निगम के आंसू 
Varun Dhawan,Janhvi Kapoor, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, bijuria song
सोनू निगम की आवाज, वरुण-जाह्नवी का दमदार डांस, 'बिजुरिया' सुनकर झूम उठेंगे आप 
Sonu Nigam, Naga Chaitanya, Sobhita Dhulipala
Film Wrap: शादी के 5 महीने बाद प्रेग्नेंट हैं शोभिता? बेंगलुरु कॉन्सर्ट विवाद पर आया सोनू निगम का बयान 

रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इस प्राइम प्रॉपर्टी के लिए पहले साल का मासिक किराया ₹19 लाख तय किया गया है. यह डील सिर्फ किराये तक सीमित नहीं है. किरायेदार ने सोनू निगम को ₹90 लाख की बड़ी सिक्योरिटी जमा राशि भी दी है. इसके अलावा, इस समझौते को कानूनी रूप देने के लिए ₹3.27 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और ₹1,000 का पंजीकरण शुल्क जमा किया गया.

Advertisement

5 साल में 12.62 करोड़ का मुनाफा

यह किराये का अनुबंध पूरे पांच साल तक चलेगा, जिससे सोनू निगम को कुल ₹12.62 करोड़ का किराया मिलने का अनुमान है. यह लीज समझौता एक निश्चित वृद्धि दर पर आधारित है. किराए की शुरुआत ₹19 लाख प्रति माह से होगी. यह किराया हर साल एक निश्चित दर से बढ़ेगा, जो पांचवें साल तक पहुंचते-पहुंचते ₹23.15 लाख प्रति माह हो जाएगा. संपत्ति की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद, लीज एग्रीमेंट में इस तरह की वार्षिक वृद्धि से निवेशकों को निश्चित रिटर्न मिलता है.

यह भी पढ़ें: डिजिटल रियल एस्टेट कैसे बना रहा है प्रॉपर्टी निवेश को आसान? जानें एक्सपर्ट्स की राय

सांताक्रूज़ ईस्ट क्यों है प्राइम लोकेशन?

सोनू निगम की यह यूनिट जिस सांताक्रूज ईस्ट इलाके में है, वह मुंबई में एक तेजी से उभरता हुआ व्यापारिक और आवासीय केंद्र है. इस जगह की रणनीतिक स्थिति इसे ख़ास बनाती है, क्योंकि यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो, लोकल ट्रेन और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेहतरीन कनेक्टिविटी रखती है.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), कलिना और अंधेरी जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से निकटता होने के कारण, यहां बड़े व्यवसायों और पेशेवरों की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे प्रॉपर्टी का मूल्य और किराया दोनों ही ऊँचा रहता है. यह ट्रेंड बताता है कि बॉलीवुड सेलेब्स अब रियल एस्टेट को केवल निवेश के सुरक्षित साधन के रूप में नहीं, बल्कि आय के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में देख रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement