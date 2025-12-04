सोनू निगम ने रेंट पर दी अपनी प्रॉपर्टी, हर महीने मिलेगा 19 लाख किराया

बॉलीवुड सेलेब्स अब सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट में निवेश करके भी मोटा पैसा कमा रहे हैं. मशहूर गायक सोनू निगम भी इस सूची में शामिल हो गए हैं. सोनू निगम ने मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित व्यावसायिक केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के पास अपनी एक बड़ी कमर्शियल यूनिट किराए पर दी है.

सोनू निगम को इस प्रॉपर्टी से हर महीने 19 लाख रुपये का किराया मिलेगा. मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट इलाके में स्थित ट्रेड सेंटर बीकेसी में 4,257 वर्ग फुट की अपनी व्यावसायिक यूनिट लीज पर दी है. यह संपत्ति 5 साल के लंबे अनुबंध के लिए किराए पर दी गई है, जिसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2025 में पंजीकृत किया गया था.

रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इस प्राइम प्रॉपर्टी के लिए पहले साल का मासिक किराया ₹19 लाख तय किया गया है. यह डील सिर्फ किराये तक सीमित नहीं है. किरायेदार ने सोनू निगम को ₹90 लाख की बड़ी सिक्योरिटी जमा राशि भी दी है. इसके अलावा, इस समझौते को कानूनी रूप देने के लिए ₹3.27 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और ₹1,000 का पंजीकरण शुल्क जमा किया गया.

5 साल में 12.62 करोड़ का मुनाफा

यह किराये का अनुबंध पूरे पांच साल तक चलेगा, जिससे सोनू निगम को कुल ₹12.62 करोड़ का किराया मिलने का अनुमान है. यह लीज समझौता एक निश्चित वृद्धि दर पर आधारित है. किराए की शुरुआत ₹19 लाख प्रति माह से होगी. यह किराया हर साल एक निश्चित दर से बढ़ेगा, जो पांचवें साल तक पहुंचते-पहुंचते ₹23.15 लाख प्रति माह हो जाएगा. संपत्ति की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद, लीज एग्रीमेंट में इस तरह की वार्षिक वृद्धि से निवेशकों को निश्चित रिटर्न मिलता है.

सांताक्रूज़ ईस्ट क्यों है प्राइम लोकेशन?

सोनू निगम की यह यूनिट जिस सांताक्रूज ईस्ट इलाके में है, वह मुंबई में एक तेजी से उभरता हुआ व्यापारिक और आवासीय केंद्र है. इस जगह की रणनीतिक स्थिति इसे ख़ास बनाती है, क्योंकि यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो, लोकल ट्रेन और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेहतरीन कनेक्टिविटी रखती है.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), कलिना और अंधेरी जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से निकटता होने के कारण, यहां बड़े व्यवसायों और पेशेवरों की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे प्रॉपर्टी का मूल्य और किराया दोनों ही ऊँचा रहता है. यह ट्रेंड बताता है कि बॉलीवुड सेलेब्स अब रियल एस्टेट को केवल निवेश के सुरक्षित साधन के रूप में नहीं, बल्कि आय के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में देख रहे हैं.

