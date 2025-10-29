NCR में निवेश का नया ठिकाना बना सोहना, प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगा मुनाफा  

एनसीआर में रियल एस्टेट निवेश के लिए गुरुग्राम सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. पिछले कुछ सालों में यहां प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. देश भर के लोग यहां प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं. गुरुग्राम में कीमतें आसमान छू रही हैं, तो लोग सोहना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. कोलियर्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, सोहना गुरुग्राम का सबसे हॉट स्पॉट प्रॉपर्टी मार्केट बन गया है, जहां भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना भी दिख रही है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि सोहना, द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और साउदर्न पेरिफेरल रोड ये पांच माइक्रो मार्केट आने वाले समय में गुरुग्राम की रियल एस्टेट ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्र होंगे. बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, नए हाउसिंग प्रोजेक्ट और बढ़ती कनेक्टिविटी इन इलाकों को निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक बना रहे हैं.

गुरुग्राम एनसीआर का सबसे बड़ा हाउसिंग हब

एनसीआर के चार मुख्य शहर गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद और फ़रीदाबाद में गुरुग्राम सबसे आगे है. यह शहर पेशेवरों की सबसे बड़ी आबादी को आकर्षित करता है, जो इसे क्षेत्र में अग्रणी बनाता है. निवेशकों की पहली पसंद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट कार्यालयों की बहुतायत, एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क और विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचे के कारण गुरुग्राम निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीआर के 85,921 आवासीय यूनिट्स में से 73% गुरुग्राम (सोहना सहित) में है, जो इसे डेवलपर्स और खरीदारों दोनों के लिए सबसे सक्रिय बाजार बनाती है.

सोहना का निवेश केंद्र

सोहना अब एक प्रमुख रियल एस्टेट केंद्र के रूप में उभर रहा है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की वजह से लोग यहां निवेश कर रहे हैं. वहीं आईएमटी सोहना की उपस्थिति औद्योगिक विकास सुनिश्चित कर रही है, जबकि 10,000 एकड़ में प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना रही है.

गुरुग्राम का लग्ज़री हाउसिंग मार्केट

क्रीवा और कनोडिया ग्रुप के फाउंडर, डॉ. गौतम कनोडिया कहते हैं, “ अब खरीदार दुबई या सिंगापुर जैसी लाइफस्टाइल का अनुभव चाहते हैं और गुरुग्राम में उन्हें वैसी लाइफस्टाइल के साथ भारतीय संस्कृति का संतुलन भी मिलता है.”

एसएस ग्रुप के एमडी और सीईओ अशोक सिंह जौनापुरिया का कहना है- ' न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे गुरुग्राम के नए डेवलप हो रहे इलाकों में निवेश का माहौल बहुत मजबूत है, और ये जगहें तेजी से लोगों के रहने और व्यावसायिक काम-काज के लिए शहर के सबसे पसंदीदा हॉटस्पॉट बन रहे हैं.' उनका मानना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, बेहतर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और सुनियोजित टाउनशिप के साथ-साथ प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधारों के कारण, यह पूरा इलाका जीवन की गुणवत्ता और प्रॉपर्टी की कीमतों, दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखेगा.

एमआरजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर,रजत गोयल ने कहा- 'सोहना, द्वारका एक्सप्रेसवे, और एसपीआर (SPR) जैसे क्षेत्र वर्तमान में रियल एस्टेट में तेज़ विकास का अनुभव कर रहे हैं. इन बाज़ारों में, सोहना विशेष रूप से बढ़ी हुई संपत्ति मूल्य वृद्धि के लिए तैयार है.'

राइज़ इन्फ्रावेंचर्स के फाउंडर और सीईओ सचिन गवरी कहते हैं - “राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियां जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD), संशोधित ज़ोनिंग योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)नए विकास कॉरिडोर खोल रही हैं, जिससे शहरों में बेहतर भूमि उपयोग और विकास को बढ़ावा मिल रहा है.”

तेज़ी से बढ़ रहा शहरीकरण दे रहा है रियल एस्टेट को बल

कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और करीब 36% से अधिक आबादी अब शहरों में रह रही है. रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन के कारण शहरी क्षेत्र तेजी से विस्तारित हो रहे हैं. गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाके, विशेष रूप से सोहना, इस शहरी विस्तार से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं.

