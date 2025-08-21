द्वारका के लग्जरी फ्लैट्स की खराब क्वालिटी पर RERA सख्त, DDA को लगाई फटकार

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को द्वारका में बने एक लग्जरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर फटकार लगाई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक RERA ने अपने इंजीनियर्स की एक टीम को फ्लैट्स की जांच करने का आदेश भी दिया है. दरअसल, द्वारका के गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के 11 निवासियों ने RERA में शिकायत की थी. उनका कहना था कि इन फ्लैट्स और वहां की कॉमन फैसिलिटीज़ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत खराब है.



शिकायत की सुनवाई के दौरान RERA ने कहा कि वे काम की क्वालिटी को लेकर काफी चिंतित हैं. वहीं, DDA के वकील ने दावा किया कि निवासियों ने जो मुद्दे उठाए थे, उन्हें सुलझा लिया गया है और इसके सबूत में उन्होंने फोटो और वीडियो भी जमा कराए हैं.

गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स में 11 टावर हैं, जिनमें कुल 1,130 लग्जरी फ्लैट्स हैं, जिनमें 14 पेंटहाउस, 170 सुपर हाई-इनकम ग्रुप (HIG) फ्लैट्स और 946 HIG फ्लैट्स शामिल हैं.

लोगों ने की थी शिकायत

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली (NCT) के RERA अध्यक्ष, आनंद कुमार ने द्वारका सेक्टर 19बी में बने इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जांच का आदेश देते हुए कहा, "हम RERA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की एक टीम को सभी शिकायतकर्ताओं को दिए गए फ्लैट्स का मुआयना करने और उनकी हालत पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं. साथ ही, उन्हें कॉमन फैसिलिटीज और पार्किंग एरिया के काम पूरा होने के बारे में भी बताना होगा".

कुमार ने यह भी कहा, "हम इस प्रोजेक्ट में ठेकेदार द्वारा किए गए काम की क्वालिटी को लेकर बहुत चिंतित हैं. हमारा मानना है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर अभी भी कई मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देना बाकी है. हम DDA के वाइस चेयरमैन को निर्देश देते हैं कि वो तुरंत इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की जांच करें कि क्या यह टेंडर में दिए गए स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से हुआ है या नहीं, और छह हफ्तों के अंदर इस अथॉरिटी को एक रिपोर्ट सौंपें."

