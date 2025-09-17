अब घर की भी 'ऑनलाइन डिलिवरी', एक क्लिक में आ जाएगा ड्रीम होम !

कपड़े, राशन, टीवी, फ्रीज तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाते ही हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन आप अपनी पसंद का घर भी ऑन लाइन ऑर्डर कर पाएंगे? यह अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है. दुनिया भर में कई कंपनियां पोर्टेबल और मॉड्यूलर घर बना रही हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

ये घर एक या दो दिन में तैयार हो जाते हैं और इन्हें कहीं भी, कभी भी ले जाया जा सकता है. पोर्टेबल घर (Portable Houses) और डिटैचेबल लग्जरी विला (Detachable Luxury Villas) का कॉन्सेप्ट तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है. ये घर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और फिर उन्हें ग्राहक की पसंद की जगह पर ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है.

कॉन्सेप्ट कहां लोकप्रिय हो रहा है?

वैसे तो इस तरह के घर उन देशों में लोकप्रिय है जहां लोगों को अस्थायी या दूरदराज के इलाकों में घर की जरूरत होती है. अमेरिका और कनाडा के ग्रामीण और प्राकृतिक इलाकों में लोग अक्सर वीकेंड होम या हॉलिडे होम के तौर पर इन घरों का इस्तेमाल करते हैं. कंपनियां जैसे Bliss Mobil और Nestron, प्री-फैब्रिकेटेड घर और डिटैचेबल विला बनाती हैं. ये घर न केवल टिकाऊ होते हैं, बल्कि इनमें आधुनिक सुख-सुविधाएं जैसे स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, लग्जरी बाथरूम और किचन भी होते हैं.

नॉर्वे और स्वीडन में ये घर काफी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि यहां के लोग प्रकृति के बीच रहने को पसंद करते हैं. ये घर आसानी से हटाए जा सकते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता. यूरोपीय कंपनियां इन घरों को लकड़ी और रीसाइक्लिंग सामग्री से बनाती हैं, जो इन्हें और भी पर्यावरण-अनुकूल बनाता है.

वहीं चीन और जापान में इस तरह के घरों का उपयोग आपदा में राहत के लिए भी किया जाता है, जहां भूकंप या बाढ़ के बाद लोगों को तुरंत रहने की जगह चाहिए होती है. इसके अलावा, शहरों में बढ़ते किराए और जगह की कमी के कारण युवा पेशेवरों के लिए ये घर एक अच्छा विकल्प बन रहे हैं.

भारत में भी पोर्टेबल और मॉड्यूलर घर का कॉन्सेप्ट तेज़ी से बढ़ रहा है. कई भारतीय कंपनियां इस तरह के घर बना रही हैं, जो न सिर्फ शहरी बल्कि दूरदराज के इलाकों में भी रहने की समस्या का समाधान कर रहे हैं. भारत में इस कॉन्सेप्ट को अपनाने वाली कई कंपनियां हैं, जो ग्राहकों को उनके सपनों का घर ऑनलाइन या सीधे ऑर्डर करने की सुविधा देती हैं. यह घर पारंपरिक कंस्ट्रक्शन से अलग होता है, जहां घर को बनने में महीनों लग जाते हैं. यहां घर के पार्ट्स फैक्ट्री में तैयार होते हैं और फिर उन्हें ग्राहक की जगह पर ले जाकर असेंबल किया जाता है.

टाटा स्टील ने Nest-In के नाम से प्री-फैब्रिकेटेड घर (pre-fabricated homes) बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है. वे अलग-अलग तरह के मॉड्यूलर घर बनाते हैं, जिन्हें आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है. उनके उत्पाद, जैसे MobiNest (पोर्टेबल केबिन) और HabiNest (रेसिडेंशियल सॉल्यूशन), कम समय और लागत में बनाए जा सकते हैं. ये घर स्टील से बने होते हैं, जो इन्हें मज़बूत और टिकाऊ बनाता है. भारत में कई ऐसी कंपनियां अब इस तरह के घर बना रही हैं.

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

आप ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद का मॉडल चुन सकते हैं. वहां आपको अलग-अलग डिज़ाइन, साइज और सुविधाएं मिलेंगी. आप अपनी पसंद के हिसाब से कमरे, किचन और बाथरूम का चुनाव कर सकते हैं. ऑर्डर देने के बाद, घर के सभी हिस्से फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें आपकी चुनी हुई जगह पर भेज दिया जाता है. वहां कुछ ही घंटों या दिनों में विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से असेंबल कर देते हैं.



