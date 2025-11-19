आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट होंगे पूरे, NBCC ने 609 फ्लैट्स के राइट्स बेचे

सरकारी कंपनी NBCC ने ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स एस्पायर लीजर वैली (Aspire Leisure Valley) और एस्पायर सेंचुरियन पार्क (Aspire Centurion Park) में 609 आवासीय यूनिट्स के बिक्री अधिकार NCR-स्थित डेवलपर AU रियल एस्टेट को ₹1,069 करोड़ में दे दिए हैं.

यह सौदा उन हजारों होमबायर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके आम्रपाली प्रोजेक्ट्स सालों से अटके हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, सरकारी कंपनी NBCC इन अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम कर रही है. इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है, जिसे जुटाने के लिए यह बल्क सेल एक मुख्य रणनीति है.

प्रोजेक्ट पूरा होने की आस

यह सौदा दो हिस्सों में हुआ है, इसमें एस्पायर लीजर वैली के टावर 1 और 2 में 462 यूनिट्स के अधिकार शामिल हैं, जिसका लेनदेन मूल्य ₹696.20 करोड़ है. इसके अलावा, एस्पायर सेंचुरियन पार्क के कुछ टावरों में 147 यूनिट्स भी शामिल हैं, जिनका मूल्य ₹373.23 करोड़ है. डेवलपर ने बताया कि यह थोक बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से पूरी हुई. डेवलपर ने लीजर वैली प्रोजेक्ट को ₹7,979 प्रति वर्ग फुट के शुरुआती मूल्य पर लॉन्च कर दिया है.

एस्पायर लीजर वैली (Aspire Leisure Valley), NBCC के लीजर वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह टेकज़ोन IV, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित है. यह सेंट्रल नोएडा से लगभग दस मिनट की दूरी पर है, इस प्रोजेक्ट में आवासीय टावर हैं. इन टावरों में 3BHK यूनिट्स उपलब्ध हैं. इन यूनिट्स का साइज़ 2,176 वर्ग फुट और 2,188 वर्ग फुट है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है काम

यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है. कोर्ट यह सुनिश्चित कर रहा है कि काम में नियमों का पालन हो, पारदर्शिता रहे और यूनिट्स समय पर डिलीवर हों, निर्माण का काम इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी कैपेसाइट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (Capacite Infraprojects) द्वारा किया जा रहा है. यह थोक बिक्री (Bulk Sale) इसलिए की गई क्योंकि NBCC ने पहले बताया था कि वे यूनिट्स की खुदरा बिक्री (Retail Sales) समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए जल्दी फंड जुटाने में रुकावट आ रही थी.



NBCC को आम्रपाली के पोर्टफोलियो में लगभग 46,000 यूनिट्स में से 38,000 से अधिक अटके हुए घरों को पूरा करने का काम सौंपा गया था.

