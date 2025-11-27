मुंबई, नवी मुंबई या NAINA, जानें रियल एस्टेट में निवेश से कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न

देश की आर्थिक नगरी मुंबई में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है. शहर में घरों की भारी कमी है और जो घर उपलब्ध भी हैं, वे मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. ऐसे में, मुंबई के आसपास दूसरे विकल्प भी तेजी से तलाशे जा रहे हैं. इनमें NAINA (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area) में लोग भविष्य की बड़ी संभावनाएं तलाश रहे हैं. आखिर मुंबई, नवी मुंबई या NAINA में से आपके रहने और निवेश के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है.

और पढ़ें

मुंबई और नवी मुंबई की वर्तमान स्थिति

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में रहने और निवेश करने के लिए विकल्प लगातार बढ़ रहे हैं. जहां मुंबई हमेशा से भारत की वित्तीय राजधानी और स्थापित जीवन शैली का केंद्र रहा है, वहीं नवी मुंबई एक सुनियोजित और शांत विकल्प बनकर उभरा है. अब, NAINA या 'तीसरी मुंबई' भविष्य के एक स्मार्ट, हरित शहर के रूप में उभर रहा है. इन तीनों शहरों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं जो इन्हें अलग-अलग उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं.

मुंबई, अपनी स्थापित पहचान और विश्व स्तरीय सामाजिक सुविधाओं के कारण उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो उच्च जीवन शैली और बेहतरीन कनेक्टिविटी चाहते हैं, भले ही उन्हें भारी लागत चुकानी पड़े. यहां प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत अधिक हैं और भीड़भाड़, प्रदूषण यहां की मुख्य चुनौतियां हैं. निवेश के दृष्टिकोण से, मुंबई में रिटर्न स्लो, लेकिन बहुत स्थिर और कम जोखिम वाला होता है.

Advertisement

वहीं, नवी मुंबई को सुनियोजित तरीके से विकसित किया गया था, और यह गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है. यहां आधुनिक बुनियादी ढांचा, खुली सड़कें और हरियाली है, जिससे यह परिवारों और पेशेवरों के लिए एक आदर्श स्थान है. अटल सेतु के उद्घाटन और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) की निकटता के कारण कनेक्टिविटी में क्रांति आई है.

नवी मुंबई में कीमतें मुंबई की तुलना में बहुत कम हैं और इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत हैं, खासकर उलवे जैसे इलाकों में, जहां एयरपोर्ट निर्माण के बाद कीमतों में 40-50% तक का उछाल देखा गया है. यह संतुलित जीवन और मध्यावधि में अच्छे रिटर्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प है.

यह भी पढ़ें: 3 साल में 40% बढ़े लग्जरी घरों के दाम, दिल्ली-एनसीआर टॉप पर

NAINA भविष्य का केंद्र और निवेश का सुनहरा अवसर

अगर आप फ्यूचर के हिसाब से सबसे तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो NAINA आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र पूरी तरह से CIDCO द्वारा नियोजित एक 'स्मार्ट सिटी' होगा, जो सीधे नए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के आसपास केंद्रित है. NAINA में निवेश करने वालों को सबसे कम एंट्री कॉस्ट लगभग ₹4,500 से ₹6,500 प्रति वर्ग फुट है. पर लॉन्ग टर्म में उच्च वृद्धि की संभावना मिलती है.

Advertisement

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यहां पैसा 15-20% सालाना की रफ्तार से बढ़ सकता है. NAINA में भविष्य की आधुनिक कनेक्टिविटी (MTHL, NMIA, पोर्ट) और नियोजित ग्रीन-मॉडर्न डिजाइन का लाभ मिलेगा, लेकिन यह क्षेत्र अभी विकास के शुरुआती चरण में है. इसलिए, अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और कंस्ट्रक्शन में थोड़ी देरी भी हो सकती है, क्योंकि यहां रहने का पूरा सेटअप तैयार नहीं है.



मुंबई स्थापित बाजार है, नवी मुंबई वर्तमान में रहने के लिए आरामदायक और सुरक्षित निवेश है, जबकि NAINA उच्च जोखिम और उच्च संभावित रिटर्न के साथ भविष्य का केंद्र है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी फ्लैट की 'बंपर' सेल, क्यों सस्ते नहीं, महंगे घरों में पैसा लगा रहे लोग

---- समाप्त ----