3 साल में 40% बढ़े लग्जरी घरों के दाम, दिल्ली-एनसीआर टॉप पर

एनारॉक रिसर्च (ANAROCK Research) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के टॉप शहरों में लग्जरी घरों की कीमतों में 2022 से 2025 के बीच 40% का भारी उछाल दर्ज किया गया है. वहीं, किफायती आवास की कीमतों में इसी अवधि के दौरान केवल 26% की सामान्य वृद्धि हुई है. लग्जरी सेगमेंट में औसत कीमतें 2022 में ₹14,530 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2025 में लगभग ₹20,300 प्रति वर्ग फुट हो गई हैं.

जहां लग्जरी घरों के सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं ₹40 लाख से कम कीमत वाले किफायती घरों में केवल 26% की ही सामान्य वृद्धि देखी गई. लग्जरी सेगमेंट में दिल्ली-एनसीआर में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई, जहां 2022 के ₹13,450 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर यह ₹23,100 प्रति वर्ग फुट हो गईं, यानी 72% का उछाल आया. इसके बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में 43% और बेंगलुरु में 42% की वृद्धि हुई.

शीर्ष सात शहरों में ₹40 लाख से कम कीमत वाले किफायती घरों की औसत कीमत ₹4,220 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹5,299 प्रति वर्ग फुट हो गई है. सस्ते सेगमेंट में भी दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे रहा, जहां 48% की वृद्धि के साथ कीमत ₹3,520 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹5,200 प्रति वर्ग फुट हो गई. हैदराबाद 35% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जहां औसत कीमत ₹3,880 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹5,235 प्रति वर्ग फुट हो गई. एनसीआर में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, सस्ते घरों की मौजूदा कीमतें अभी भी हैदराबाद से मामूली तौर पर कम हैं.

