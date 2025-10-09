scorecardresearch
 

NCR में बसने जा रही है 'मिनी स्मार्ट सिटी', प्रॉपर्टी की कीमतों में होगा बंपर उछाल 

दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने इंदिरापुरम एक्सटेंशन नाम की एक महत्वाकांक्षी नई टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर निवेश का सुनहरा मौका (Photo: AI generated)
नोएडा और गाजियाबाद में घर तलाशने वालों के लिए इंदिरापुरम के पास प्रॉपर्टी में निवेश का बेहतर मौका मिलने वाला है. GDA द्वारा इंदिरापुरम एक्सटेंशन नाम की एक महत्वाकांक्षी नई टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, माना जा रहा है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) कॉरिडोर के आसपास प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरापुरम और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच एक नई टाउनशिप बसाई जाएगी. कई एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट को एक्सप्रेसवे गार्डन कहा जा रहा है. बेहतर कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल की वजह से ये निवेशकों को आकर्षित कर रहा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टाउनशिप के बनने से आसपास के इलाकों में भी प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ेंगे.  

टाउनशिप तीन चरणों में विकसित होगी

पहला चरण लगभग 39 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा, जिसके बाद दूसरा चरण 12 हेक्टेयर भूमि पर होगा जो पहले से ही निर्माण के लिए आवंटित की जा चुकी है, शेष 42 हेक्टेयर भूमि, जहां कुछ विवाद बने हुए हैं, कानूनी मुद्दे सुलझते ही तीसरे चरण में ले ली जाएगी. 

यह भी पढ़ें: पटना मेट्रो मुनाफे की गारंटी! प्रॉपर्टी निवेश से 5 साल में हो सकती है बंपर कमाई

रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

इस बड़े पैमाने के विकास से निर्माण और उससे संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से भारी संख्या में रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टाउनशिप में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें आधुनिक ड्रेनेज (जल निकासी) और एक मज़बूत आंतरिक सड़क नेटवर्क शामिल होगा. दावा किया जा रहा है कि यह टाउनशिप मौजूदा इंदिरापुरम से भी अधिक आधुनिक और सुव्यवस्थित होगी. इसमें चौड़ी सड़कें, हरे-भरे पार्क, 24 घंटे बिजली-पानी, अत्याधुनिक सीवर सिस्टम, स्कूल, अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के साथ-साथ आम लोगों के लिए प्लॉट की सुविधा भी होगी.  

यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) के बीच विकसित किया जा रहा है, इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली, नोएडा और मेरठ तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: 5 करोड़ से ऊपर के घर खरीद रहे हैं भारतीय, कौन हैं ये 'प्रीमियम' खरीदार

