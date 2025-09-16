यूरोप में बसने का सपना अब होगा पूरा! हंगरी में घर खरीदें और पाएं परमानेंट रेज़िडेंसी

अगर आपका सपना यूरोप के किसी खूबसूरत शहर में बसने का है, तो अब यह हकीकत बन सकता है. दरअसल हंगरी, जो अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, अब भारतीयों सहित गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. यहां का रियल एस्टेट यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता है, जिससे आप कम पैसों में भी एक बेहतरीन घर खरीद सकते हैं.

हंगरी में घर खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बल्कि पूरे यूरोप में रहने की आजादी मिल जाती है. दरअसल, हंगरी सरकार भारतीयों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को भी स्थायी निवास का मौका दे रही है. यहां घर खरीदने पर आपको स्थायी निवास कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से आप हंगरी में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं. तो चलिए, जानते हैं कि आप इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: एक गलती और डूब सकती है सारी कमाई! घर खरीदते समय बरतें ये सावधानियां

हंगरी में बसने का पहला कदम है राष्ट्रीय निवास कार्ड

अगर आप हंगरी में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय निवास कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जो आपको माननी पड़ेगी.

Advertisement

रहने की अवधि: इसके लिए आपको हंगरी में कम से कम 3 साल तक रहना होगा. ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपकी शादी हंगरी के नागरिक से हुई है, तो यह समय सिर्फ 2 साल का हो जाएगा.

आर्थिक स्थिति: आपके पास वहां रहने और अपनी जिंदगी चलाने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए.

स्वास्थ्य और सुरक्षा: आपके पास पूरा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए और आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

परीक्षा: आपको हंगरी की संस्कृति और भाषा से जुड़ी एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी. इसमें आपको तीन बार मौका मिलता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.

कार्ड की वैधता: यह कार्ड 10 साल के लिए वैध होता है.

यूरोपीय संघ निवास कार्ड

अगर आप हंगरी में 5 साल तक कानूनी रूप से रह चुके हैं, तो आप यूरोपीय संघ निवास कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस कार्ड के साथ आप सिर्फ हंगरी ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में कहीं भी रह सकते हैं. इसके लिए भी आपको आवास, आय और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी. साथ ही, आपको हंगेरियन संस्कृति से जुड़ी परीक्षा पास करनी होगी. इसके अलावा यह कार्ड भी 10 साल के लिए वैध होता है, हालांकि इसे रिन्यू कराया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 2047 तक भारत का रियल एस्टेट बनेगा $10 ट्रिलियन का, जानें कैसे कमाएं मोटा मुनाफ़ा!

आसान है आवेदन की प्रक्रिया

हंगरी में स्थायी निवास पाना बेहद आसान है. इसके लिए आपको बस कुछ जरूरी दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, आय का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा और बिना आपराधिक रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जमा करना होता है. फिर आव्रजन कार्यालय में आवेदन दें और बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगलियों के निशान जमा करें. इसकी आवेदन शुल्क भी बहुत कम है, इसके लिए आपको लगभग €105 (यानी करीब 10,846 रुपये) जमा करने होंगे. यूरोप के बाकी देशों की तुलना में यह सबसे सस्ता और आसान रास्ता है, जिससे आप हंगरी में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम करने की पूरी आज़ादी पा सकते हैं.



---- समाप्त ----