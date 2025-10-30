दिल्ली में मिलेगा सस्ता घर, DDA ला रही है ये स्कीम, जानें कैसे करें आवेदन

अगर आप दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. डीडीए जन साधारण आवास योजना के तहत सस्ते में घर लेने का मौका दे रहा है. जहां आपको 11.8 लाख रुपये में अपना घर खरीदने का मौका मिल सकता है. ये योजना पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. ये स्कीम खासतौर पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी ग्रुप के लिए है.

डीडीए की इस योजना में 1500 से ज्यादा फ्लैट हैं. ये फ्लैट दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हैं, जिनकी कीमत 11.8 लाख रुपये से लेकर 32 लाख रुपये तक है. इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है. आपको सीधे ऑनलाइन अप्लाई करना है और अगर आप बुकिंग करने में सफल होते हैं तो आपके घर खरीदने का सपना जल्द पूरा हो जाएगा. फ्लैट्स की बुकिंग 7 नवंबर से शुरू हो रही है.

कौन से इलाके में है फ्लैट?

नरेला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1,120 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 11.8 लाख से 11.9 लाख रुपये तक है. ये फ्लैट 15% छूट पर उपलब्ध हैं. रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 में निम्न आय वर्ग के 308 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 14 लाख रुपये है. रामगढ़ कॉलोनी में निम्न आय वर्ग के 73 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 13.1 लाख रुपये से लेकर 14.5 लाख रुपये तक है.

शिवाजी मार्ग में ईडब्ल्यूएस के 36 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 25.2 लाख रुपये से 32.7 लाख रुपये तक है. ये फ्लैट मंहगा इलाका होने की वजह से थोड़ा महंगा है.

कैसे करें आवेदन?

फ्लैट के लिए अप्लाई करने के लिए डीडीए की वेबसाइट //https://eservices.dda.org.in पर लॉगइन करें. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2500 रुपये देने होंगे. लॉगइन के बाद आप ये देखें कि कौन सा फ्लैट उपलब्ध हैं और किस इलाके में मौजूद है. उसके बाद वो फ्लैट चुने जो आप खरीदना चाहते हैं. फ्लैट के भुगतान के लिए आपको 15 मिनट का वक्त मिलेगा. बुकिंग राशि का भुगतान एक बार में ही करना होगा. ईडब्ल्यूएस की फ्लैट के लिए 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा, वहीं एलआईजी फ्लैट के लिए 1 लाख रुपये का पेमेंट करना होगा. 15 मिनट में भुगतान हो जाता है तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको फ्लैट मिल जाएगा. डीडीए की तरफ से आपको आवंटन लेटर आएगा. फ्लैट की बकाया राशि का भुगतान 60 दिन के अंदर करना होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

फ्लैट के लिए अप्लाई करने वाले की आयु सीमा 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, पैन कार्ड आनिवार्य हैं, दिल्ली में पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं हो. EWS फ्लैट के लिए कुल आया 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.



