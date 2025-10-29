scorecardresearch
 

होम लोन लेने से पहले जान लें ये कड़वी सच्चाई, जो बैंक नहीं बताएगा

घर खरीदने के लिए होम लोन लेते वक्त अक्सर लोग कई बातों को नदरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाकर चुकाना पड़ता है, इसलिए लोन लेने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बेहद जरूरी है.

होम लोन लेने से पहले जानें ये जरूरी बातें (Photo-AI-Generated)
होम लोन लेने से पहले जानें ये जरूरी बातें (Photo-AI-Generated)

होम लोन मंजूर हो जाना ही अंतिम जीत नहीं है. TaxBuddy.com के फाउंडर, सुजीत बांगर का मानना है कि होम लोन लेने वाले अक्सर मंजूरी मिलने के बाद ही बैंक की छिपी हुई लागतों और दबाव की रणनीति का सामना करते हैं. उन्होंने अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट में, होम लोन से जुड़ी 6 ऐसी कड़वी सच्चाइयां साझा की हैं जो एक बैंक रिलेशनशिप मैनेजर (RM) शायद ही आपको बताए.

दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पहले आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यहां वे आवश्यक 'हैक' दी गई हैं, जिन्हें जानना हर होम लोन आवेदक के लिए अनिवार्य है.

लागत का पूरा ब्यौरा मांगें 

बैंक शुरू में सभी लागतों का खुलासा नहीं करते," बांगर लिखते हैं- प्रोसेसिंग शुल्क, कानूनी शुल्क, तकनीकी शुल्क और मूल्यांकन शुल्क जैसी चीजें मंजूरी मिलने के बाद ही सामने आती हैं. लेकिन आरबीआई (RBI) के नियमों के तहत, बैंकों को लागत की एक विस्तृत शीट प्रदान करनी होगी, वह सलाह देते हैं- "दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पहले हमेशा लागत का पूरा ब्यौरा मांगें."

लॉन्ग-टर्म इंश्योरेंस के झांसे में न आएं

बांगर का कहना है कि रिलेशनशिप मैनेजर आमतौर पर लोन के वितरण से कुछ दिन पहले महंगी जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए दबाव डालते हैं, यह दावा करते हुए कि यह "अनिवार्य" है, लेकिन यह नहीं है. "अधिकांश लोग होम लोन के मूलधन भुगतान से ही पहले से ही धारा 80C की सीमा को पूरा कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करदाता नई टैक्स व्यवस्था में जा रहे हैं, जहां 80C का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह की पॉलिसियों का मूल्य और भी कम हो जाता है.' प्रक्रिया में देर से फंसने से बचने के लिए एक साथ 2-3 बैंकों में आवेदन करें.'' 

संयुक्त स्वामित्व का उपयोग करके कर लाभ दोगुना करें 

बंगर सलाह देते हैं, "लोन और प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से लें." प्रत्येक सह-मालिक धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख और धारा 24 के तहत ₹2 लाख का दावा कर सकता है. यह कटौती में ₹7 लाख तक हो सकता है, जो कानूनी रूप से अनुमत है.

स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए महिला के नाम पर पंजीकरण करें

दिल्ली और हरियाणा जैसे कुछ राज्य महिला खरीदारों के लिए कम स्टाम्प शुल्क की पेशकश करते हैं. बंगर कहते हैं, "₹1 करोड़ की संपत्ति पर, ₹2 लाख तक की बचत हो सकती है."  

हमेशा रेरा (RERA) पोर्टल पर सत्यापन करें

बंगर चेतावनी देते हैं कि इस चरण को छोड़ने पर आपको नुकसान हो सकता है. वह कहते हैं, "यह लंबित स्वीकृतियां, मुकदमेबाजी और प्रमोटर का इतिहास दिखाता है." खरीदारों को प्रतिबद्ध होने से पहले अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर परियोजना को खोजना चाहिए. 

पज़ेशन OC के बिना न लें

OC के बिना किसी भी संपत्ति का कब्ज़ा लेना कानूनी रूप से जोखिम भरा है. बंगर चेतावनी देते हैं कि OC के बिना घर में प्रवेश करने से खरीदारों पर जुर्माना लग सकता है या उन्हें बेदखल किया जा सकता है. इसलिए, वह खरीदारों से आग्रह करते हैं कि वे OC की अनुपस्थिति में बिल्डर से कब्ज़ा न लें. यदि OC मिलने में देरी होती है, तो खरीदारों को अपनी शिकायत रेरा (RERA) के माध्यम से बढ़ानी चाहिए. 

