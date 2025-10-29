होम लोन लेने से पहले जान लें ये कड़वी सच्चाई, जो बैंक नहीं बताएगा

होम लोन मंजूर हो जाना ही अंतिम जीत नहीं है. TaxBuddy.com के फाउंडर, सुजीत बांगर का मानना है कि होम लोन लेने वाले अक्सर मंजूरी मिलने के बाद ही बैंक की छिपी हुई लागतों और दबाव की रणनीति का सामना करते हैं. उन्होंने अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट में, होम लोन से जुड़ी 6 ऐसी कड़वी सच्चाइयां साझा की हैं जो एक बैंक रिलेशनशिप मैनेजर (RM) शायद ही आपको बताए.

दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पहले आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यहां वे आवश्यक 'हैक' दी गई हैं, जिन्हें जानना हर होम लोन आवेदक के लिए अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें: भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड उछाल, Q3 में 24,000 करोड़ का कारोबार

लागत का पूरा ब्यौरा मांगें

बैंक शुरू में सभी लागतों का खुलासा नहीं करते," बांगर लिखते हैं- प्रोसेसिंग शुल्क, कानूनी शुल्क, तकनीकी शुल्क और मूल्यांकन शुल्क जैसी चीजें मंजूरी मिलने के बाद ही सामने आती हैं. लेकिन आरबीआई (RBI) के नियमों के तहत, बैंकों को लागत की एक विस्तृत शीट प्रदान करनी होगी, वह सलाह देते हैं- "दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पहले हमेशा लागत का पूरा ब्यौरा मांगें."

लॉन्ग-टर्म इंश्योरेंस के झांसे में न आएं

बांगर का कहना है कि रिलेशनशिप मैनेजर आमतौर पर लोन के वितरण से कुछ दिन पहले महंगी जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए दबाव डालते हैं, यह दावा करते हुए कि यह "अनिवार्य" है, लेकिन यह नहीं है. "अधिकांश लोग होम लोन के मूलधन भुगतान से ही पहले से ही धारा 80C की सीमा को पूरा कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करदाता नई टैक्स व्यवस्था में जा रहे हैं, जहां 80C का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह की पॉलिसियों का मूल्य और भी कम हो जाता है.' प्रक्रिया में देर से फंसने से बचने के लिए एक साथ 2-3 बैंकों में आवेदन करें.''

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ते टियर-2 सिटीज, क्यों बन रहे हैं नए रियल एस्टेट हॉट स्पॉट

संयुक्त स्वामित्व का उपयोग करके कर लाभ दोगुना करें

बंगर सलाह देते हैं, "लोन और प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से लें." प्रत्येक सह-मालिक धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख और धारा 24 के तहत ₹2 लाख का दावा कर सकता है. यह कटौती में ₹7 लाख तक हो सकता है, जो कानूनी रूप से अनुमत है.

स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए महिला के नाम पर पंजीकरण करें

दिल्ली और हरियाणा जैसे कुछ राज्य महिला खरीदारों के लिए कम स्टाम्प शुल्क की पेशकश करते हैं. बंगर कहते हैं, "₹1 करोड़ की संपत्ति पर, ₹2 लाख तक की बचत हो सकती है."

हमेशा रेरा (RERA) पोर्टल पर सत्यापन करें

बंगर चेतावनी देते हैं कि इस चरण को छोड़ने पर आपको नुकसान हो सकता है. वह कहते हैं, "यह लंबित स्वीकृतियां, मुकदमेबाजी और प्रमोटर का इतिहास दिखाता है." खरीदारों को प्रतिबद्ध होने से पहले अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर परियोजना को खोजना चाहिए.

पज़ेशन OC के बिना न लें

OC के बिना किसी भी संपत्ति का कब्ज़ा लेना कानूनी रूप से जोखिम भरा है. बंगर चेतावनी देते हैं कि OC के बिना घर में प्रवेश करने से खरीदारों पर जुर्माना लग सकता है या उन्हें बेदखल किया जा सकता है. इसलिए, वह खरीदारों से आग्रह करते हैं कि वे OC की अनुपस्थिति में बिल्डर से कब्ज़ा न लें. यदि OC मिलने में देरी होती है, तो खरीदारों को अपनी शिकायत रेरा (RERA) के माध्यम से बढ़ानी चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमिताभ के दामाद निखिल नंदा ने मुंबई में खरीदा 28 करोड़ का आलीशान फ्लैट

---- समाप्त ----