दिल्ली-NCR से भी बेहतर डील! फेस्टिव सीज़न में इन शहरों में मिल रही सस्ती प्रॉपर्टी

त्योहारों का मौसम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी शुभ माना जाता है, लोगों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश का ये बेहतर मौका होता है क्योंकि कई बिल्डर्स भी लुभावने ऑफर लेकर आते हैं. इस बार फेस्टिव सीजन में बड़े शहरों के साथ-साथ टियर 2 सिटी में भी रौनक देखी जा रही है. मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोगों टियर 2 शहरों का रुख कर रहे हैं. ऐसे में बिल्डर इन शहरों में लोगों के लिए सुनहरे ऑफर लेकर आए हैं.

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों की तुलना में, देहरादून, जयपुर, लखनऊ, इंदौर और मुज़फ्फरनगर जैसे शहरों में लोगों के लिए उनके बजट में और बेहतर प्रॉपर्टी मिल रही है.

सिक्का ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हरविंदर सिंह सिक्का कहते है-, "दिल्ली-एनसीआर से करीबी और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, रेल कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से देहरादून में लोग निवेश कर रहे हैं. देहरादून सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं रहा, बल्कि रियल एस्टेट निवेश का हॉटस्पॉट बन गया है. युवा प्रोफेशनल्स और रिटायर्ड लोग यहां आधुनिक जीवनशैली वाले घरों को प्राथमिकता दे रहे हैं. आने वाले सालों में देहरादून पूरे उत्तर भारत के लिए रियल एस्टेट निवेश का मजबूत विकल्प साबित होगा.”

मुज़फ्फरनगर भी लोगों को आ रहा है पसंद

न्यूमैक्स रियलकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर और ओमैक्स के सह-संस्थापक, सुनील गोयल का मानना है कि त्योहारी मौसम हमेशा ही रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान और उम्मीदें लेकर आता है. उनका कहना है 'आज जिस तरह से टियर-2 शहरों में मांग बढ़ रही है, वो इस बात का साफ संकेत है कि निवेशक और घर खरीदार अब सिर्फ बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं हैं. आने वाले समय में मुज़फ्फरनगर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के रियल एस्टेट नक्शे पर एक अहम जगह बनाएगा'.

निवेशकों का भरोसा और रुझान

रियल एस्टेट फर्म 360 रियलटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित कंसल के अनुसार, त्योहारों का मौसम रियल एस्टेट बाज़ार के लिए हमेशा अच्छा होता है क्योंकि इस समय खरीदार सकारात्मक सोच के साथ खरीदारी करते हैं. 'हमारे रिसर्च के अनुसार, आने वाले सालों

में टियर-2 शहरों का रियल एस्टेट ग्रोथ रेट मेट्रो शहरों से तेज रहने की संभावना है.'



