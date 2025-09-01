scorecardresearch
 

'यूरोप भी सस्ता लगता है...' बेंगलुरु में 70,000 रेंट और 5 लाख डिपॉजिट वाले फ्लैट पर भड़के लोग

बेंगलुरु में घर के किराये ने लोगों की नींद उड़ा दी है. सोशल मीडिया पर शहर में बढ़ते किराए को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं. पिछले कुछ सालों में यहां रेंट इतना बढ़ गया है कि लोगों लोगों की सैलरी का बड़ा हिस्सा उसी में खत्म हो जा रहा है.

Advertisement
X
बेंगलुरु में लोगों के लिए किराए पर घर लेना मुश्किल (Photo-ITG)
बेंगलुरु में लोगों के लिए किराए पर घर लेना मुश्किल (Photo-ITG)

बेंगलुरु में घरों का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने एक बार फिर बहस छेड़ दी है. हाल ही में, शहर के एक इलाके में एक अपार्टमेंट की लिस्टिंग ने Reddit पर खूब हलचल मचाई. पूर्वी बेंगलुरु के Panathur इलाके में एक 2BHK फ्लैट का मासिक किराया 70,000 और 5 लाख का डिपॉजिट मांगा गया है.

Reddit पर शेयर की गई इस पोस्ट पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले से ही आवास संकट से जूझ रहे टेक हब में इतना महंगा किराया कौन दे पाएगा. 

लोग यूरोप से कर रहे हैं तुलना

लोग इस फ्लैट की तुलना यूरोपीय शहरों से कर रहे हैं. वे मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि मकान मालिक को लगता है कि महंगा फर्नीचर लगा देने से किराया दोगुना करना जायज है. कुछ लोगों का मानना है कि अब 'बेंगलुरु और मुंबई में कोई फर्क नहीं रह गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Dharmasthala Case
धर्मस्थल केस: शिकायतकर्ता चिन्नय्या से कड़ी पूछताछ, 'स्पॉट महाजर' में अहम दस्तावेज जब्त 
इंफोसिस में काम करती थी शिल्पा पंचांगमठ. (File Photo: ITG)
पति बेचता था पानीपुरी, पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर... बेंगलुरु में सामने आया दहेज कांड 
Man and woman wedding photo
दहेज प्रताड़ना के चलते एक और मौत! बेंगलुरू में फांसी पर झूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर 
apple will open 2 new stores before the launch of iphone 17
Apple खोलेगा भारत में 2 नए Store, iPhone 17 Launch... 
बेंगलुरु की भीड़ से दूर, ये 5 शानदार जगहें वीकेंड को बनाएंगी यादगार 

यह मामला तब सामने आया जब एक Reddit यूजर ने 'इंडियन रियल एस्टेट' कम्युनिटी में इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया. लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि यह फ्लैट ऐसे इलाके में है, जो अपने ट्रैफिक जाम और बाढ़ की समस्या के लिए बदनाम है, फिर भी इसका किराया इतना ज्यादा है. इस लिस्टिंग ने बेंगलुरु में रहने की बढ़ती लागत और मकान मालिकों की मनमानी पर एक नई बहस को जन्म दिया है. 

Advertisement

जिस Reddit यूजर ने यह पोस्ट किया था, उसने लिखा, "₹70,000 का किराया? यह तो कई यूरोपीय अपार्टमेंट से भी ज्यादा है." उसने Panathur को "सोमालियाई भारत की परिभाषा" बताया और इस किराए को "पूरी तरह से बेतुका" कहा. इस पोस्ट पर सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इस कीमत का मजाक उड़ाया और इसकी वजह पर सवाल उठाए. एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, "लोग अपनी ऑफिस के पास होने के कारण इस छोटे से घर के लिए इतना ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन रेलवे अंडरपास पर फंस जाते हैं."

इस इलाके में अक्सर लगा रहता है जाम

एक और व्यक्ति ने लिखा, "एक ऐसे इलाके के लिए ₹70,000 का किराया, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है... वाह! मालिक को सलाम". कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस पर अपनी राय दी. एक यूजर ने बताया, "मैं SDA में रहता हूं और 41,000 किराया देता हूं. मुझे नहीं लगता कि कोई यहां 70,000 किराया देगा." उसने यह भी अनुमान लगाया कि जल्द ही इस कीमत को कम करना पड़ेगा.

Panathur में इसी तरह के अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर 40,000 से 45,000 के बीच रहता है, जिससे 70,000 का किराया और इतना ज्यादा डिपॉजिट काफी अजीब लगता है. इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर से बेंगलुरु में घर ढूंढने की समस्या को उजागर किया है, खासकर उन इलाकों में जो टेक कंपनियों के पास हैं. इन जगहों पर मांग तो बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और किराए की कीमतें भी मनमानी हैं.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement